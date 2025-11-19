Language
    यूपी के इस ज‍िले में 64 हजार से ज्‍यादा उपभोक्ताओं की रसोई गैस सब्‍स‍िडी पर संकट, इस चूक से देनी पड़ेगी पूरी कीमत

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:52 PM (IST)

    जागरण संवादाता, अमेठी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी संख्या में उपभोक्ता रसोई गैस पर सब्सिडी का लाभ ले रहे हैं। वहीं जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके गैस सब्सिडी पर संकट गहराने लगा है। समय रहते अगर ई-केवाईसी नहीं कराई गई तो सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। उपभोक्ताओं को सिलेंडर की पूरी कीमत देनी पड़ेगी। इसके लिए 15 दिसंबर तक समय सीमा निर्धारित की गई है।

    जिले में दो लाख 862 उपभोक्ता उज्ज्वला योजना का लाभ ले रहे हैं। इसमें अभी तक 64,270 हजार उपभोक्ताओं ने केवाईसी नहीं कराई है। ई-केवाईसी नहीं कराने वालों के खाते में दिसबंर से सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी केवाईसी कराना अनिवार्य है।

    उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उपभोक्ता के खाते में भेजी जाती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। गैस एजेंसी मालिकों को शहर और ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाने का निर्देश जिला आपूर्ति विभाग द्वारा दिया गया है। उपभोक्ता समय रहते ई-केवाईसी करा लें, जिससे उन्हें सब्सिडी का पूरा लाभ मिल सके। ऐसा न करने पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

    ज‍िला पूर्ति‍ अधि‍कारी शशि‍कांत ने बताया क‍ि उज्ज्वला योजना के साथ ही अन्य उपभोक्ता भी दिसंबर तक आवश्यक रूप से सब्सिडी का लाभ लेने के लिए केवाईसी करा लें। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के खाते में दिसंबर से सब्सिडी नहीं जाएगी। गैस एजेंसी संचालकों को भी निर्देश दिया गया है कि वह शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी कराएं।

     

    सभी गैस एजेंसियों की ओर से ई-केवाईसी अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए एक एप भी जारी किया गया है। जिसके माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं। दिक्कत होने पर संबंधित एजेंसी से संपर्क कर अपना ई-केवईसी करा लें। जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े।- सैयद अदनान हक, जिला नोडल अधिकारी, गैस डिवीजन