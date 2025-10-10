Language
    अमेठी में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, चार ग्रामीण झुलसे

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:45 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार लोग झुलस गए। यह हादसा खेत में काम करते समय बिजली का तार टूटने से हुआ। मृतक की पहचान रामू के रूप में हुई है, जबकि घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना से गांव में शोक का माहौल है।

    करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। गांव में खराब पड़ी सोलर लाइट को ठीक करने का प्रयास ग्रामीण कर रहे थे। इसी दौरान बगल से गुजरी 11 हजार लाइन के चपेट में आने से चार ग्रामीण झुलस गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां पर एक को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। तीन का इलाज चल रहा है। परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल है।

    जामो के पूरे जुम्मन मजरे दूरा मऊ गांव में क्षेत्र पंचायत निधि से सोलर लाइट स्थापित की गई थी, जो बीते कई दिनों से खराब पड़ी थी। ग्रामीण मो. आजाद, सूरज, धर्मेंद्र वर्मा व प्रकाश वर्मा शुक्रवार की सुबह सवा ग्यारह बजे के करीब खराब पड़ी सोलर लाइट को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे।

    इस दौरान सोलर लाइट का पोल बगल से गुजरे 11 हजार लाइन पर गिर गया। इससे चारों ग्रामीण करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। सभी आनन-फानन में गौरीगंज के निजी अस्पताल ले जाया गया। जहां पर चिकित्सक ने मो. आजाद को मृत घोषित कर दिया। जबकि तीन ग्रामीणों का उपचार कर घर भेज दिया।

    मृतक की पत्नी कमरूल निशा, पुत्री समा बानो, समरीन बानो, अमरीन बानो व पुत्र मो. जुनैद का रो रो कर बुरा हाल है। प्रधान अमर बहादुर सिंह की सूचना पर पुलिस ने मामले में विधिक कार्रवाई की।