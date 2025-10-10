अमेठी में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, चार ग्रामीण झुलसे

जागरण संवाददाता, अमेठी। गांव में खराब पड़ी सोलर लाइट को ठीक करने का प्रयास ग्रामीण कर रहे थे। इसी दौरान बगल से गुजरी 11 हजार लाइन के चपेट में आने से चार ग्रामीण झुलस गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां पर एक को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। तीन का इलाज चल रहा है। परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल है।



जामो के पूरे जुम्मन मजरे दूरा मऊ गांव में क्षेत्र पंचायत निधि से सोलर लाइट स्थापित की गई थी, जो बीते कई दिनों से खराब पड़ी थी। ग्रामीण मो. आजाद, सूरज, धर्मेंद्र वर्मा व प्रकाश वर्मा शुक्रवार की सुबह सवा ग्यारह बजे के करीब खराब पड़ी सोलर लाइट को ठीक करने का प्रयास कर रहे थे।