धन बिक्री के बाद समय पर होगा किसानों का भुगतान, खरीद के लापरवाही करने पर होगी सख्त कार्रवाई
किसानों को धान बेचने के बाद सरकार ने समय पर भुगतान का आश्वासन दिया है। खरीद में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से किसानों को राहत मिलेगी और उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य समय पर मिल सकेगा, जिससे अगली फसल की तैयारी में मदद मिलेगी।
जागरण संवाददाता, अमेठी। एक पखवाड़ा से धान खरीद की जा रही है। धान खरीदने के बाद किसानों का भुगतान भी समय से करने का निर्देश दिया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने जगदीशपुर के जाफरगंज मंडी समिति में बनाए गए पांच क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्रय केंद्र पर बोरा की उपलब्धता, की गई खरीदारी एवं भुगतान की जानकारी ली।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता ने क्रय केंद्र पर धान बेच चुके चार किसानों को फोन किया। उनके फोन पर बेचे गए धान का भुगतान होने की जानकारी ली, जिसपर सभी किसानों ने समय पर भुगतान होने की बात कही।
एडीएम ने क्रय केंद्र प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया कि टोकन के अनुसार किसानों का धान खरीदा जाए। किसी भी प्रकार की किसानों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसका विशेष ध्यान दिया जाए। धान खरीद के बाद निर्धारित समयावधि में भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण की जाए।
एडीएम ने बताया कि शादी-विवाह व धान की कटाई होने के चलते श्रमिकों की समस्या थी। इससे धान तौल में देरी होने की बात सामने आई। जिसे संबंधित को दूर करने का निर्देश दिया गया। कहा कि अगर कोई भी क्रय केंद्र प्रभारी धान खरीद में लापरवाही करेगा, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
