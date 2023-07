अमेठी में आजाद नगर में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के गुंबद पर ब‍िजली ग‍िरने से तेज धमाके के साथ ढह गया ज‍िसस मंद‍िर का ऊपरी ह‍िस्‍सा क्षत‍िग्रस्‍त हो गया। वहीं मंद‍िर के क्षत‍िग्रस्‍त भाग का मलबा दूर-दूरतक जाकर ग‍िरा। दोपहर तक न तो पुलिस और न ही राजस्व कर्मियों की टीम यहां पहुंच सकी जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला।

Amethi News: अमेठी में बिजली गिरने से धार्मिक स्थल का गुंबद क्षतिग्रस्त

अमेठी (तिलोई), जेएनएन। बेलवा हसनपुर के आजाद नगर में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पर शनिवार की रात आकाशीय बिजली गिरने से उसका गुंबद ढह गया और मंदिर का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।आकाशीय बिजली की गति इतनी तीव्र थी कि क्षतिग्रस्त हुए मंदिर का मलबा सौ मीटर की दूरी तक जा बिखरा। गनीमत रही कि आसपास के ग्रामीणों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची,लोग बाल-बाल बच गए। सुबह प्रकरण की जानकारी होने पर गांव व आसपास के लोग एकत्र हो गए हर कोई नजारा देख हतप्रभ था ग्रामीणों की मदद से मंदिर का मलबा हटाया जा सका। इस गंभीर मामले की जानकारी से प्रशासन बेखबर रहा दोपहर तक न तो पुलिस और न ही राजस्व कर्मियों की टीम यहां पहुंच सकी, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। वर्ष 2016 में गांव के ही राजकुमार ने जन सहयोग से इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया था यहां संकट मोचन हनुमान मंदिर के साथ ही दुर्गा मंदिर की भी स्थापना हुई थी तभी से यहां लोगों की आस्था बढ़ी और लोग हर दिन यहां पूजा पाठ करते रहे हैं विशेष प्रयोजन पर श्रद्धालुओं की यहां और अधिक भीड़ एकत्रित होती थी। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो यह नजारा देख लोग दंग रह गए मंदिर के कर्ताधर्ता राजकुमार ने बताया कि रविवार की सुबह करीब 3:30 बजे संकट मोचन हनुमान मंदिर परआकाशीय बिजली गि री जिससे मंदिर का गुंबद क्षति ग्रस्त हो गया। इसके साथ ही मलबा गिरने से बगल स्थित दुर्गा माता का मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया है उन्होंने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर का ऊपरी हिस्सा जरूर ढह गया लेकिन दोनों ही मूर्तियां सुरक्षित हैं जिन्हें खरोच तक नहीं आई है। उन्होंने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से खूब तेज आवाज हुई और ऊपर का हिस्सा ढहने की आवाज होने पर उनकी नींद खुल गई। जिसकी सूचनाउन्होंने ग्रामीणों को दी तब लोग एकत्रित हुए और जैसे तैसे मलबे को हटाकर मंदिर की सफाई की इस दौरान कोई भी पुलिस व राजस्व कर्मी यहां नहीं पहुंच सका। तहसीलदार पवन कुमार शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों से जानकारी मिलते ही राजस्व कर्मियों की टीम भेजी गई है और वह खुद भी मौके पर पहुंच रहे हैं।

