अमेठी में सड़क हादसे में घायल शिक्षक की मौत, प्रयागराज में इलाज के दौरान तोड़ा दम
अमेठी के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्पेश सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 30 नवंबर को प्रतापगढ़ में वैवाहिक कार्यक्रम से लौटते सम
जागरण संवाददाता, अमेठी। शहर में संचालित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालेज के शिक्षक कल्पेश सिंह के घर प्रतापगढ़ में बीती 30 नवंबर को वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। जिसमें वह शामिल होकर वापस लौट रहे थे।
अमेठी-प्रतापगढ़ मार्ग पर बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिससे शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले जाया गया।
जहां हालत गंभीर देख चिकित्सक ने प्रयागराज रेफर कर दिया था। प्रयागराज में इलाज के दौरान शनिवार देर रात उनकी मौत हो गई। उप प्राचार्य संजय सोनी ने बताया कि वर्ष 2003 में वह सरस्वती विद्या मंदिर में आए थे।
यही पर रहकर वह शिक्षण कार्य करते थे। वह मूलरूप से बलिया के निवासी थे। बताया कि उनके घर में वैवाहिक कार्यक्रम था। जिसमे वह शामिल होने गए थे। वह अपने शिक्षण कार्य के प्रति बेहद सजग रहते थे।
