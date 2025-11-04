Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कार्तिक पूर्णिमा पर सूरजकुंड में लगेगा भव्य मेला, यहां वनवास के दौरान भगवान राम ने किया था विश्राम

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:36 PM (IST)

    कार्तिक पूर्णिमा पर सूरजकुंड में भव्य मेले का आयोजन होगा, जहां भगवान राम ने वनवास काल में विश्राम किया था। इस ऐतिहासिक स्थल पर धार्मिक गतिविधियाँ होंगी, जिसमें भजन और कीर्तन शामिल हैं। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो।

    prefferd source google
    Hero Image

    कार्तिक पूर्णिमा पर सूरजकुंड में आज से लगेगा दो दिवसीय मेला।

    संवाद सूत्र, जायस (अमेठी)। कार्तिक पूर्णिमा पर आलामपुर में बुधवार से दो दिवसीय सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया है। जिसको लेकर ग्राम प्रधान राम सेवक वर्मा ने साफ-सफाई कराकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाई। पूर्व ब्लाक प्रमुख रमेश सिंह, प्रधान राम सेवक वर्मा, प्रधान प्रदीप सिंह, अद्दा सिंह, जितेंद्र सिंह रिंकू, उमेश वर्मा, संजय कुमार, श्यामू पासी, अरविंद आदि ने बताया कि जब भगवान श्रीराम को वनवास हुआ था तो वह इसी सूरजकुंड धाम में विश्राम के लिए रात में मां सीता व लक्ष्मण के साथ रुके थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब माता सीता को प्यास लगी तो भगवान श्रीरामचंद्र ने तीर मारकर धरती से पानी निकाला था, तब से लेकर आज तक यहां सूरजकुंड धाम में कभी भी पानी नहीं सूखा। ऐतिहासिक मेले को क्षेत्रीय लोग त्योहार की तरह मनाते हैं। बच्चे, युवा तथा महिलाएं मेले का लुत्फ उठाते है।

    उधर मेला आयोजन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मंगलवार को सीओ तिलोई दिनेश कुमार मिश्रा व एसडीएम अमित कुमार सिंह ने पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

    थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मेले में आठ सीसी कैमरे लगाए जा रहे हैं। मेले में ड्रोन की मदद से अराजक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। साथ ही पुलिस, महिला पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए जाएंगे।