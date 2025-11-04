कार्तिक पूर्णिमा पर सूरजकुंड में लगेगा भव्य मेला, यहां वनवास के दौरान भगवान राम ने किया था विश्राम

संवाद सूत्र, जायस (अमेठी)। कार्तिक पूर्णिमा पर आलामपुर में बुधवार से दो दिवसीय सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया है। जिसको लेकर ग्राम प्रधान राम सेवक वर्मा ने साफ-सफाई कराकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाई। पूर्व ब्लाक प्रमुख रमेश सिंह, प्रधान राम सेवक वर्मा, प्रधान प्रदीप सिंह, अद्दा सिंह, जितेंद्र सिंह रिंकू, उमेश वर्मा, संजय कुमार, श्यामू पासी, अरविंद आदि ने बताया कि जब भगवान श्रीराम को वनवास हुआ था तो वह इसी सूरजकुंड धाम में विश्राम के लिए रात में मां सीता व लक्ष्मण के साथ रुके थे।

जब माता सीता को प्यास लगी तो भगवान श्रीरामचंद्र ने तीर मारकर धरती से पानी निकाला था, तब से लेकर आज तक यहां सूरजकुंड धाम में कभी भी पानी नहीं सूखा। ऐतिहासिक मेले को क्षेत्रीय लोग त्योहार की तरह मनाते हैं। बच्चे, युवा तथा महिलाएं मेले का लुत्फ उठाते है।