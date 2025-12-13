Language
    मूंगफली की चिक्की, गुड़-तिल का गजक... यूपी के इस शहर में मिड-डे-मील में मिलेगा सप्लीमेंट न्यूट्रिशन

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 02:53 PM (IST)

    अमेठी के विद्यालयों में मिड डे मील योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सप्लीमेंट न्यूट्रिशन दिया जाएगा। प्रत्येक गुरुवार को मूंगफली की चिक्की, गुड़- ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अमेठी। शासन ने मिड डे मील योजना को और अधिक पोषक एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को सप्लीमेंट न्यूट्रिशन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत आगामी गुरुवार से जिले के सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को नियमित भोजन के साथ अतिरिक्त पोषण सामग्री दी जाएगी।

    निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक गुरुवार को बच्चों को मूंगफली की चिक्की, गुड़-तिल या मूंगफली का गजक, भुना चना तथा रामदाना-बाजरे का लड्डू में से कोई एक पदार्थ वितरित किया जाएगा। यदि किसी गुरुवार को विद्यालय में अवकाश रहता है, तो सप्लीमेंट न्यूट्रिशन का वितरण अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा।

    शासन का मानना है कि नौनिहालों में पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य भोजन के साथ अतिरिक्त ऊर्जा व पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसी उद्देश्य से सप्लीमेंट न्यूट्रिशन को योजना में शामिल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

    गुणवत्ता पर रहेगी सख्त नजर

    सप्लीमेंट न्यूट्रिशन वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए टास्क फोर्स गठित की जाएगी। यह टीम समय-समय पर औचक निरीक्षण कर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, मात्रा और वितरण प्रक्रिया की जांच करेगी।

    टीम यह भी सुनिश्चित करेगी कि बच्चों को मानक के अनुरूप ही पोषण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। अधिकारियों का कहना है कि बेहतर गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ सप्लीमेंट न्यूट्रिशन वितरण से बच्चों के स्वास्थ्य मानकों में सुधार होगा तथा मिड डे मील योजना और अधिक प्रभावशाली बन सकेगी।

    नई व्यवस्था को लेकर सभी विद्यालयों को दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं। इसका वितरण शुरू हो गया है। शिक्षकों को सप्लीमेंट न्यूट्रिशन के सुरक्षित भंडारण, वितरण और रिकार्ड संधारण की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
    शशांक मिश्र, अमेठी