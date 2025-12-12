Language
    अमेठी में आवारा कुत्तों से आतंक से ग्रामीणों में दहशत, दो दिन में 41 लोगों को किया घायल

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:21 PM (IST)

    अमेठी जिले में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। बीते दो दिनों में कुत्तों ने 41 लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्राम ...और पढ़ें

    दो दिन में आवारा कुत्तों ने 41 लोगों को किया घायल।

    संवाद सूत्र, बाजारशुकुल (अमेठी)। पिछले दो दिनों से 12 से अधिक गांवों में आवारा व पागल कुत्ते का आतंक है। यह कुत्ते शुक्रवार शाम तक 41 लोगों को काटकर घायल कर चुके हैं। इसे लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल हैं। वहीं, जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से अलग हटकर बयानबाजी कर रहे हैं।

    इन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान से लेकर समाजसेवी तक अधिकारियों को इसकी जानकारी दे चुके हैं, किंतु अभी तक इन कुत्तों को पकड़ने व ग्रामीणों को इनके हमले से बचाव का कोई उपाय नहीं किया गया है।

    शुक्रवार को पागल कुत्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परिसर में घुस गया और वर्षा नाम की छात्रा को नोचकर बुरी तरह घायल कर दिया, जिसका सीएचसी पर इलाज हुआ।

    यह देख बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगे हैं। उनमें कुत्ते का भय समा गया है। पशु विभाग हो या वन कोई इसकी न तो जिम्मेदारी लेने को तैयार है न ही कोई उपाय किया जा रहा है।

    यहां है कुत्ते का आतंक

    इक्काताजपुर से शुरू हुआ कुत्ते का आतंक अब इंदरिया, हरखूमऊ ग्राम पंचायत तक पहुंच गया है। गुरुवार की रात से लेकर शुक्रवार शाम तक पागल कुत्ता 23 लोगों समेत दो मवेशियों को नोचकर घायल कर चुका है।

    इनमें मीरापुर, पूनीपुर, हरखूमऊ, ऊंचगांव, कलंदरगढ़, पूरे शुकुलन, धर्मदास का पुरवा, रामदीन का पुरवा समेत कई गांव तक पागल कुत्ता अपना आतंक फैला चुका है। इससे पहले आवारा कुत्तों ने 18 को घायल कर चुके थे।

    इन्हें बनाया अपना शिकार

    कुत्ता अब तक क्षेत्र के हरखूमऊ स्थित गांव के दस लोगों को अपना शिकार बना चुका है। आदमखोर बना पालतू कुत्ता हरखूमऊ की रामरता, सरोजनी देवी, देवबक्श, असराजा, मीरापुर की अमिता, नीशा, धर्मदास पुरवा की सीमा, पूरे शुकुलन की दीप्ती, अनीता, विश्वनाथ, मुंदर रामदीन का पुरवा के प्रशांत प्रजापति, कार्तिक, सियाराजा, सरोजनी देवी, पूरे गुजरन की जमीरुल, ऊंचगांव के संदीप, कलंदरगढ़ के शिवम, पूनीपुर के सरजू चौरसिया व मियां का पुरवा के नोहरेलाल को नोचकर कुत्ता घायल कर चुका है।

    मवेशी को भी किया घायल

    आवारा कुत्ते लोगों के साथ ही मवेशियों पर भी हमलावर हो रहे हैं। रामदीन का पुरवा में रामविलास यादव की गाय को लहूलुहान कर दिया तो वहीं इसी गांव के मंशाराम की बकरी भी कुत्ते के हमले से घायल हो गई।

    जो भी कुत्ता काटने से घायल लोग आ रहे हैं, उन्हें एंटी रैबीज दी जा रही है। अस्पताल में वैक्सीन उपलब्ध है। कुत्ता काटने के शिकार अस्पताल आकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। -डॉ. सुधीर वर्मा, सीएचसी अधीक्षक।

    उनके पास कुत्तों को संरक्षित करने का कोई न तो आदेश है न है इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है। कोई संसाधन भी विभाग को नहीं मिला है। जिन मवेशियों को कुत्ते ने काटा है उन्हें वैक्सीन लगवाई जाएगी। -डॉ. राज नरायन, प्रभारी पशु चिकित्साधिकारी।