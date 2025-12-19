Language
    SIR in UP: गांवों में आने वाली नई बहुओं की मैपिंग कराने के निर्देश, ASD लिस्ट के सत्यापन के लिए लगेंगे कैंप

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 09:02 PM (IST)

    अमेठी जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर संयुक्त सचिव, युवा एवं खेल मंत्रा

    गांवों में आने वाली नई बहुओं की सुनिश्चित की जाए मैपिंग।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर संयुक्त सचिव, युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार कुनाल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अब तक की गई प्रगति की समीक्षा की।

    इस दौरान संयुक्त सचिव ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत की जा रही गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने नई विवाहित महिलाओं की मैपिंग एवं एएसडी सूची के गहन सत्यापन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए जिले के के सभी बूथों पर दो दिवसीय विशेष कैंप आयोजित कराने के निर्देश दिए।

    उन्होंने कहा कि गांवों में आने वाली नई बहुओं की सघन मैपिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज होने से वंचित न रह जाए। संयुक्त सचिव ने सभी मतदेय स्थलों पर बीएलओ एवं बीएलए की संयुक्त बैठकें आयोजित कराने की बात कही।

    उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी अपेक्षा जताई कि वे इस अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान करें, जिससे निर्वाचक नामावलियों को अधिक सटीक और समावेशी बनाया जा सके। बैठक से पूर्व संयुक्त सचिव द्वारा जिले के विभिन्न मतदेय स्थलों का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया।

    विधानसभा जगदीशपुर के प्राथमिक विद्यालय थौरी प्रथम स्थित बूथ संख्या 359 एवं 360, तथा विधानसभा गौरीगंज के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (जीजीआईसी) में बूथ संख्या 329, 330, 331 एवं 332 का निरीक्षण किया।

    उन्होंने संबंधित बीएलओ एवं सुपरवाइजरों से मैपिंग कार्य की प्रगति की जानकारी ली। इसके अतिरिक्त संयुक्त सचिव ने थौरी गांव का भ्रमण कर नई विवाहित महिलाओं की मैपिंग से संबंधित कार्य का स्थलीय सत्यापन भी किया तथा मौके पर उपस्थित अधिकारियों को कार्य में और अधिक गति व गुणवत्ता लाने के निर्देश दिए।

    इस अवसर पर जिलाधिकारी संजय चौहान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अर्पित गुप्ता, एसडीएम, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित अन्य उपस्थित रहे।