SIR in UP: तीन दिन शेष रहने पर गणना फॉर्म भरने में आई तेजी, दो शिफ्टों में कर्मी तैनात कर फीड हुए 11 लाख प्रपत्र
उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत गणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण विभाग ने दो शिफ्टों में कर्मचारियों को तैनात क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमेठी। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत गणना प्रपत्रों की फीडिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। रविवार को भी तहसील व ब्लाक पर कर्मियों को नियुक्त कर एसआईआर फीडिंग का कार्य कराया गया। इससे 11 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों की फीडिंग हो सकी।
निर्वाचन आयोग ने गणना प्रपत्र को फीड करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित की है। निर्धारित अंतिम तिथि से पहले शत प्रतिशत गणना प्रपत्र फीड करना जिला प्रशासन के लिए चुनौती है।
चारों विधानसभाओं में कुल 14 लाख 36 हजासर 528 मतदाता हैं। इनमें से 12 लाख आठ हजार 227 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किया जा चुका है। जबकि दो लाख 28 हजार 301 मतदाता नहीं मिल सके। इससे गणना प्रपत्र का वितरण नहीं हो सका है। जिनकी तलाश की जा रही है।
गणना प्रपत्र फीड करने के लिए 1479 बीएलओ व 150 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। हलियापुर क्षेत्र का एसआईआर सुलतानपुर के बीएलओ भर रहे हैं। जिले में 45 बीएलओ ने गणना प्रपत्र वितरित तथा वापस लेकर फीड कराने में सफलता हासिल की है।
वहीं 68 बीएलओ अभी फिसड्डी हैं। रविवार को गौरीगंज, अमेठी, मुसाफिरखाना व तिलोई तहसील के साथ ही ब्लाक मुख्यालयों पर गणना प्रपत्र भरने का कार्य जारी रहा।
आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से पहले शत प्रतिशत गणना प्रपत्र भर लिया जाएगा। इसके लिए टीम लगातार काम कर रही है। -अर्पित गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा एडीएम वित्त एवं राजस्व।
