Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR in UP: तीन दिन शेष रहने पर गणना फॉर्म भरने में आई तेजी, दो शिफ्टों में कर्मी तैनात कर फीड हुए 11 लाख प्रपत्र

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत गणना फॉर्म भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अंतिम तिथि नजदीक होने के कारण विभाग ने दो शिफ्टों में कर्मचारियों को तैनात क ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    दो शिफ्टों में कर्मी तैनात कर फीड किए गए 11 लाख गणना फॉर्म।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत गणना प्रपत्रों की फीडिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। रविवार को भी तहसील व ब्लाक पर कर्मियों को नियुक्त कर एसआईआर फीडिंग का कार्य कराया गया। इससे 11 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों की फीडिंग हो सकी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निर्वाचन आयोग ने गणना प्रपत्र को फीड करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित की है। निर्धारित अंतिम तिथि से पहले शत प्रतिशत गणना प्रपत्र फीड करना जिला प्रशासन के लिए चुनौती है।

    चारों विधानसभाओं में कुल 14 लाख 36 हजासर 528 मतदाता हैं। इनमें से 12 लाख आठ हजार 227 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किया जा चुका है। जबकि दो लाख 28 हजार 301 मतदाता नहीं मिल सके। इससे गणना प्रपत्र का वितरण नहीं हो सका है। जिनकी तलाश की जा रही है।

    गणना प्रपत्र फीड करने के लिए 1479 बीएलओ व 150 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। हलियापुर क्षेत्र का एसआईआर सुलतानपुर के बीएलओ भर रहे हैं। जिले में 45 बीएलओ ने गणना प्रपत्र वितरित तथा वापस लेकर फीड कराने में सफलता हासिल की है।

    वहीं 68 बीएलओ अभी फिसड्डी हैं। रविवार को गौरीगंज, अमेठी, मुसाफिरखाना व तिलोई तहसील के साथ ही ब्लाक मुख्यालयों पर गणना प्रपत्र भरने का कार्य जारी रहा।

    आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से पहले शत प्रतिशत गणना प्रपत्र भर लिया जाएगा। इसके लिए टीम लगातार काम कर रही है। -अर्पित गुप्ता, उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा एडीएम वित्त एवं राजस्व।