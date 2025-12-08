SIR in UP: तीन दिन शेष रहने पर गणना फॉर्म भरने में आई तेजी, दो शिफ्टों में कर्मी तैनात कर फीड हुए 11 लाख प्रपत्र

जागरण संवाददाता, अमेठी। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत गणना प्रपत्रों की फीडिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। रविवार को भी तहसील व ब्लाक पर कर्मियों को नियुक्त कर एसआईआर फीडिंग का कार्य कराया गया। इससे 11 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों की फीडिंग हो सकी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निर्वाचन आयोग ने गणना प्रपत्र को फीड करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित की है। निर्धारित अंतिम तिथि से पहले शत प्रतिशत गणना प्रपत्र फीड करना जिला प्रशासन के लिए चुनौती है।



चारों विधानसभाओं में कुल 14 लाख 36 हजासर 528 मतदाता हैं। इनमें से 12 लाख आठ हजार 227 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किया जा चुका है। जबकि दो लाख 28 हजार 301 मतदाता नहीं मिल सके। इससे गणना प्रपत्र का वितरण नहीं हो सका है। जिनकी तलाश की जा रही है।

गणना प्रपत्र फीड करने के लिए 1479 बीएलओ व 150 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। हलियापुर क्षेत्र का एसआईआर सुलतानपुर के बीएलओ भर रहे हैं। जिले में 45 बीएलओ ने गणना प्रपत्र वितरित तथा वापस लेकर फीड कराने में सफलता हासिल की है।