SIR in UP: फिर बढ़ेगी एसआईआर फॉर्म भरने की तारीख? समाजवादी कार्यकर्ताओं नें EC को ज्ञापन देकर उठाई ये मांग
अमेठी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर गणना प्रपत्रों की धीमी प्रगति पर चिंता जताई है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रपत्र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अमेठी। विधानसभा गौरीगंज में एसआईआर के गणना प्रपत्रों की धीमी प्रगति को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए एसआईआर प्रपत्र को भरवाने में तेजी लाने की मांग की है। अगर काम में तेजी लाने में कोई समस्या हो तो समय और बढ़ाया जाए। जिसे हर कोई अपना गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सके।
गौरीगंज के पूर्व सपा विधान सभा प्रत्याशी प्रियंक हरिविजय तिवारी धीरू की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन अधिकारी गौरीगंज को ज्ञापन सौपा।
कार्यकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान कार्यक्रम कि शुरुआत को एक माह से अधिक का समय बीत चुका है और आगामी 11 दिसंबर तक गणना प्रपत्र को शत प्रतिशत भरवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बावजूद इसके गौरीगंज के 389 बूथों में से 110 से अधिक बूथों पर एसआईआर के गणना प्रपत्रों की फीडिंग 60 प्रतिशत से कम है। वहीं विधानसभा के सभी बूथों के करीब 80 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों की फीडिंग तीसरे आप्शन में की गई है।
कार्यकर्ताओं की माने तो विधानसभा के कई बूथों पर एसआरआर फार्मों की आनलाइन फीडिंग 30 प्रतिशत से भी कम है। एसआईआर की धीमी प्रगति को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय बताते हैं।
कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान में जुटे बीएलओ व अन्य कर्मियों के सहयोग में ज्यादा से ज्यादा कर्मियों को लगाकर निर्धारित समय सीमा में अधिकतम मतदाताओं के फॉर्म भरवाने व उनकी सही फीडिंग करवाने की मांग की। इस मौके पर चंद्रभानु यादव, गिरीश यादव, विजय यादव, प्रदीप मिश्र मौजूद रहे।
