    यूपी में SIR फॉर्म भराने के नाम पर हो रही थी वसूली, वीडियो वायरल होने पर SDM ने दिए जांच के आदेश

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:15 PM (IST)

    अमेठी में बीएलओ द्वारा एसआईआर फॉर्म भरने के नाम पर 500 रुपये लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान वसूली के आरोपों ने चुनावी ...और पढ़ें

    एसआईआर फार्म भराने के नाम पर वसूली का वीडियो प्रसारित।

    संवाद सूत्र, अमेठी। धमरांवा गांव का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी के साथ प्रसारित हो रहा है, जिसमें बीएलओ एक व्यक्ति से एसआईआर फॉर्म भराने के नाम पर 500 रुपये लेते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के बीच इस तरह की वसूली के आरोपों ने चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रसारित वीडियो कब और कहां का है। इसकी पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है।

    प्रसारित वीडियो में दिखाई दे रहा युवक बीएलओ बताया जा रहा है, जो मतदाता का एसआईआर फॉर्म भरने की एवज में कथित रूप से पैसे ले रहा है। वीडियो सामने आते ही ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई।

    लोगों का कहना है कि फॉर्म भराने की प्रक्रिया पूरी तरह फ्री है, इसके बावजूद आम लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं, जो गंभीर अनियमितता है। मामले की सूचना प्रशासन को मिलने के बाद एसडीएम आशीष सिंह ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

    उन्होंने बताया कि वीडियो की जांच कराई जा रही है और संबंधित बीएलओ की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे किसी भी व्यक्ति के बहकावे में न आएं निर्धारित स्थान पर अपना एसआईआर फॉर्म भरवाएं।