यूपी में SIR फॉर्म भराने के नाम पर हो रही थी वसूली, वीडियो वायरल होने पर SDM ने दिए जांच के आदेश

संवाद सूत्र, अमेठी। धमरांवा गांव का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी के साथ प्रसारित हो रहा है, जिसमें बीएलओ एक व्यक्ति से एसआईआर फॉर्म भराने के नाम पर 500 रुपये लेते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के बीच इस तरह की वसूली के आरोपों ने चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रसारित वीडियो कब और कहां का है। इसकी पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है।

प्रसारित वीडियो में दिखाई दे रहा युवक बीएलओ बताया जा रहा है, जो मतदाता का एसआईआर फॉर्म भरने की एवज में कथित रूप से पैसे ले रहा है। वीडियो सामने आते ही ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई।

लोगों का कहना है कि फॉर्म भराने की प्रक्रिया पूरी तरह फ्री है, इसके बावजूद आम लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं, जो गंभीर अनियमितता है। मामले की सूचना प्रशासन को मिलने के बाद एसडीएम आशीष सिंह ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।