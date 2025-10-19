Language
    यूपी के इस जिले में तेजी से हो रहा सड़क निर्माण, बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हो रहा काम

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:16 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में सड़क निर्माण और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य तेजी से चल रहा है। सड़कों को बेहतर बनाने से यातायात सुगम होगा, वहीं बिजली आपूर्ति में सुधार से नागरिकों को निर्बाध बिजली मिलेगी। इन विकास कार्यों का मुख्य उद्देश्य जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

    Hero Image

    सड़क निर्माण के साथ ही बिजली व्यवस्था की जा रही दुरुस्त।

    संवाद सूत्र, कमरौली (अमेठी)। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीसीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने गुरुवार को औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया था, जिसमें जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र, उतेलवा सेक्टर, नए सेक्टर उतेलवा पाकेट बी में कराए जाने वाले कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद से सड़क निर्माण के साथ ही यूपीसीडा विद्युत विभाग की टीम द्वारा खराब लाइटों की रिपेयरिंग का कार्य तेजी के कराया जा रहा है।

    मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निरीक्षण के बाद वरिष्ठ प्रबंधक सिविल के द्वारा खड़े होकर जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 16 की सड़क संख्या 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 व थाने के बगल से इंडोरामा इकाई गेट तक, सेक्टर 21 की सड़क संख्या सी, ई, एफ एवं एच, सेेक्टर 22 में शालीमार इकाई से गीतांशी इकाई की ओर जाने वाली सड़क को बनाए जाने का कार्य तेजी से कराया जा रहा है।

    यह कार्य कार्यदायी संस्था मेसर्स अखंड प्रताप सिंह की ओर से दो करोड़ 26 लाख रुपये से किया जा रहा है। यूपीसीडा विद्युत के द्वारा क्षेत्र में खराब लाइटों की रिपेयरिंग कराई जा रही है। दीपावली पर्व पर क्षेत्र दुधिया रोशनी से जगमग करने का निर्देश दिया गया था।

    वार्षिक अनुरक्षण के तहत क्षेत्र की साफ सफाई का काम आम जनमानस की सुविधा के लिए कराया जा रहा है। वरिष्ठ प्रबंधक सिविल प्रदीप कुमार ने बताया कि सड़कों को हाट मिक्स प्लांट से बनाने का कार्य कराया जा रहा है। ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द सड़कों को गुणवत्ता पूर्ण ढंग से पूरा किया जाए। जिससे आम जनमानस को आवागमन में सहूलियत मिल सके।

    लाइन शिफ्टिंग का कार्य शुरू

    सेक्टर 13, 14 के कई भूखंडों के ऊपर से हाइटेंशन विद्युत लाइन गई थी। जिसके कारण इस भूमि का आवंटन नहीं शुरू हो रहा था। इन लाइनों की शिफ्टिंग के लिए यूपीसीडा के द्वारा विद्युत विभाग को 28 लाख रुपये की धनराशि दी थी। लेकिन, विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण कार्य नहीं हो पा रहा था।

    यूपीसीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने भेल गेस्ट हाउस में एसडीओ विद्युत को फटकार लगाते हुए एक सप्ताह के अंदर कार्य पूरा कराए जाने के निर्देश दिए थे। जिसका असर हुआ कि हाई टेंशन लाइनों को शिफ्ट कराने का कार्य तेजी से शुरू करा दिया गया है।

    अवर अभियंता विद्युत औद्योगिक क्षेत्र ने बताया कि साइड पर जल जमाव के कारण कार्य में विलंब हो रहा था। जेसीबी की मदद से पानी की निकासी कराकर लाइन शिफ्टिंग का कार्य कराया जा रहा है। जल्द ही कार्य को पूर्ण करा दिया जाएगा।