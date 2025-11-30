देश में तेजी के साथ बढ़ रही मूंज से बने उत्पादों की मांग, छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया जा रहा आयोजन

संवाद सूत्र, कमरौली (अमेठी)। जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर चार पर 20 आर्टिजन क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जहां उन्हें कई जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। कार्यालय विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत सरकार के प्रयोजन से तथा अमेठी हैंडी क्राफ्ट प्रोड्यूसर के आयोजन में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से आए अधिकारी विनय सिंह ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

उन्होंने बताया कि मूंज से बने उत्पादों की देश भर में मांग तेजी से बढ़ रही है। यह ऐसा क्राफ्ट है, जिसके लिए कच्चा माल हमारे आस-पास ही उपलब्ध हो जाता है। आवश्यकता है तो केवल कौशल और गुणवत्ता पर ध्यान देने की।