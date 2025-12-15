अमेठी में सड़क पर शव रख कर लगाया जाम, आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग

संवाद सूत्र, जगदीशपुर (अमेठी)। निर्माणाधीन अंत्येष्टि स्थल के केयर टेकर की ईंट से कूंच कर की गई हत्या के मामले में ग्रामीणों ने सोमवार को सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। 24 घंटे में राजफाश न होने पर परिवारजन व ग्रामीणों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इंकार करते हुए सड़क पर उतर आए। जगदीशपुर-गौरीगंज मार्ग पर हारीमऊ गांव में देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई और दोनों तरफ वाहनों की कतार भी लग गई।

तनाव बढ़ता देख बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा। पुलिस ने शीघ्र राजफाश का भरोसा दिलाया तो साढ़े तीन घंटे के बाद लोग माने और रास्ता खुला। वहीं घटना में शामिल दो आरोपितों को पुलिस ने पकड़ लिया है और एक की तलाश जारी है।

हारीमऊ गांव के पास अंत्येष्टि स्थल का निर्माण चल रहा है, जिसमे गूंगेमऊ गांव निवासी मक्खन सिंह केयर टेकर का काम करते थे। रविवार को उनका शव कुछ दूरी पर सड़क किनारे पड़ा मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था।

परिवारजन की तहरीर पर पुलिस अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। घटना के 24 घंटे के बाद पुलिस हत्यारोपितों तक नहीं पहुंची थी। इसी बात को लेकर सोमवार सुबह लोग भड़क गए और शव लेकर सड़क पर उतर आए।

पुलिस व ग्रामीणों के बीच तीन घंटे से अधिक समय तक कहासुनी होती रही। मुसाफिरखाना सीओ अतुल सिंह के समझाने के बाद जैसे-तैसे लोग शांत हुए और शव के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली।