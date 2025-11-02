अमेठी में पोल्ट्री कंपनी को कर्मचारियों के बनाया बंधक, 12 लाख रुपये कीमत के हजारों मुर्गे लूटने का आरोप

जागरण संवाददाता, अमेठी। एक कंपनी के महाप्रबंधक ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने 12 लाख रुपये कीमत के मुर्गा लूट लिए हैं। शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई करने की बजाय मामले में समझौता करने का दबाव बना रही है। नरैनी गांव में एक मुर्गी फार्म संचालित होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कंपनी के जीएम जव्वाद खान का आरोप है कि बीती 22 अक्टूबर को कंपनी के कर्मचारी मुर्गा लेने नरैनी गांव गए, तो उन्हें रास्ते में तमंचा लगाकर बदमाशों ने बंधक बना लिया। दो वाहनों से मुर्गी फार्म गए सभी कर्मचारियों को लगभग तीन घंटे तक बंधक बनाए रखा गया।

इस दौरान फार्म से करीब 12 लाख रुपये कीमत के कुल (6548 मुर्गा) लूट ले गए। जानकारी होने पर डायल 112 पुलिस से शिकायत की गई। इसके बाद मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

जीएम का आरोप है कि बीते 12 दिनों से लगातार वह कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस उनसे चार लाख रुपये लेकर मामले को रफा-दफा करने का दबाव बना रही है। कहा कि किसानों को रोजगार दे रहे हैं।