    अमेठी में पोल्ट्री कंपनी को कर्मचारियों के बनाया बंधक, 12 लाख रुपये कीमत के हजारों मुर्गे लूटने का आरोप

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:39 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक पोल्ट्री कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बनाकर 12 लाख रुपये के मुर्गे लूट लिए गए। अज्ञात हमलावरों ने कर्मचारियों से मारपीट भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना से इलाके में दहशत है।

    बंधक बनाकर 12 लाख रुपये कीमत के मुर्गा लूटने का आरोप।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। एक कंपनी के महाप्रबंधक ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने 12 लाख रुपये कीमत के मुर्गा लूट लिए हैं। शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई करने की बजाय मामले में समझौता करने का दबाव बना रही है। नरैनी गांव में एक मुर्गी फार्म संचालित होता है।

    कंपनी के जीएम जव्वाद खान का आरोप है कि बीती 22 अक्टूबर को कंपनी के कर्मचारी मुर्गा लेने नरैनी गांव गए, तो उन्हें रास्ते में तमंचा लगाकर बदमाशों ने बंधक बना लिया। दो वाहनों से मुर्गी फार्म गए सभी कर्मचारियों को लगभग तीन घंटे तक बंधक बनाए रखा गया।

    इस दौरान फार्म से करीब 12 लाख रुपये कीमत के कुल (6548 मुर्गा) लूट ले गए। जानकारी होने पर डायल 112 पुलिस से शिकायत की गई। इसके बाद मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

    जीएम का आरोप है कि बीते 12 दिनों से लगातार वह कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस उनसे चार लाख रुपये लेकर मामले को रफा-दफा करने का दबाव बना रही है। कहा कि किसानों को रोजगार दे रहे हैं।

    कंपनी ने जिले में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया है। अमेठी में 70 गांव के किसान कंपनी से जुड़े है। घटना में शामिल लोग शातिर अपराधी है। कोतवाल रवि सिंह ने कहा कि लूट की घटना झूठी है। शिकायत पर जांच की जा रही है।