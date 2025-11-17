पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन खाते में आएगी 2000 रुपये की 21वीं किश्त
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। किसानों को जल्द ही 2000 रुपये की 21वीं किश्त मिलेगी। सरकार किसानों को आर्थिक मदद के रूप में हर साल 6000 रुपये देती है, जो 2000 रुपये की तीन किश्तों में सीधे उनके खातों में भेजी जाती है। किसानों को अगली किश्त का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, अमेठी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत बुधवार यानि 19 नवंबर को किसानों के खाते में 21 वीं किश्त की धनराशि भेजी जाएगी। किश्त जारी होने से किसानों को खेती-किसानी में काफी मदद मिलेगी। उन्हें खाद, बीज, जाेताई आदि के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को कोयंबटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 21 वीं किश्त धनराशि स्थानांतरित की जाएगी। 20 वीं किश्त अगस्त में किसानों के खाते में भेजी गई थी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत चार-चार माह पर तीन किश्तों में यह धनराशि प्रत्येक लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है। एक किश्त में 2000 व वर्ष भर में 6000 रुपये से किसानों को लाभांवित किया जाता है। वहीं, 21 वीं किश्त के तहत सोमवार तक 2,41,369 किसानों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया।
उप कृषि निदेशक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 21 वीं किश्त की धनराशि बुधवार को स्थानांतरित की जाएगी।
विकास भवन सभागार, कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा के साथ ही अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां किसानों को प्रधानमंत्री के लाइव प्रसारण का वीडियो दिखाया जाएगा एवं गोष्ठी आयोजित की जाएगी। किसान इंटरनेट माध्यम से भी लाइव प्रसारण देख सकते हैं।
