पीएम किसान सम्मान निधि का इंतजार हुआ खत्म, इस दिन खाते में आएगी 2000 रुपये की 21वीं किश्त

जागरण संवाददाता, अमेठी। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत बुधवार यानि 19 नवंबर को किसानों के खाते में 21 वीं किश्त की धनराशि भेजी जाएगी। किश्त जारी होने से किसानों को खेती-किसानी में काफी मदद मिलेगी। उन्हें खाद, बीज, जाेताई आदि के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को कोयंबटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 21 वीं किश्त धनराशि स्थानांतरित की जाएगी। 20 वीं किश्त अगस्त में किसानों के खाते में भेजी गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत चार-चार माह पर तीन किश्तों में यह धनराशि प्रत्येक लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है। एक किश्त में 2000 व वर्ष भर में 6000 रुपये से किसानों को लाभांवित किया जाता है। वहीं, 21 वीं किश्त के तहत सोमवार तक 2,41,369 किसानों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया।