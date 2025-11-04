यूपी में पराली के बदले किसानों को क्या चीज मिल रही है? शुरू की गई नई योजना

संवाद सूत्र, तिलोई, (अमेठी)। खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने और किसानों को जागरूक करने की कवायद के बीच पशुपालन विभाग ने इसके उपयोग की पहल शुरू कर दी है। विभाग गोबर की खाद के बदले पराली लेने का अभियान चलाने का कार्य शुरू किया है। गोआश्रय स्थलों से संबंधित सचिवों और प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि किसानों को जागरूक कर पराली के बदले गोबर की खाद ले जाने के लिए प्रेरित करें।

इस योजना के तहत पराली के बदले गाेआश्रय स्थलों से किसानों को गोबर की खाद उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए बीते दिनों पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशुपालन विभाग को किसानों को जागरूक कर पराली के बदले गोबर की खाद योजना को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं।

पशु चिकित्साधिकारी डा. राजनरायन ने बताया कि किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। सरकार द्वारा किसानों पर जुर्माना लगाने के साथ कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे में किसानों के लिए पराली के बदले खाद लेना, एक बेहतर विकल्प साबित होगा।

बताया कि किसान अपने खेत से पराली इकट्ठा कर गाेआश्रय स्थलों तक पहुंचाए। बदले में गोबर की खाद ले जाएं। गोआश्रय स्थल में पराली का बिछावन एवं कुट्टी काटकर आहार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। पशु चिकित्सक ने बताया कि जिले में 126 गोआश्रय स्थल में से किसी भी जगह से अब तक पराली का आना शुरू नहीं हुआ है। वहीं इन गोआश्रय केंद्रों पर 22000 से अधिक गोवंश संरक्षित किए गए हैं।