सेना के जवान और महिला किसानों से बिना टोकन की जाएगी धान की खरीद, पोर्टल पर करें रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, अमेठी। जिले में एक नवंबर से 99 क्रय केंद्रों पर धान खरीद प्रारंभ हो गई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी संजय चौहान ने मंगलवार को धान क्रय केंद्र अमेठी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वजन मशीन (कांटे) का फीता काटकर धान खरीद का शुभारंभ किया। क्रय केंद्र पर धान बेचने आए ग्राम नैनहा अमेठी के किसान अरुण कुमार सिंह को डीएम ने माला पहनकर स्वागत किया।

किसानों से आहवान करते हुए कहा कि आप लोग अपना धान सरकारी क्रय केंद्रों पर ही बेचें। इसके लिए पहले से ही स्मार्टफोन, जन सेवा केंद्र या साइबर कैफे के माध्यम से खाद एवं रसद विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें, जिससे धान बेचने में किसान को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने बताया कि शासन द्वारा इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कामन धान 2369 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए का धान 2389 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। बताया कि सेना के जवान तथा महिला किसानों से बिना टोकन के खरीद की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने केंद्र प्रभारी डॉ. हरिश्चंद्र प्रजापति को केंद्र पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा कि धान क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिस क्रम में किसानों को टोकन दिया जाए उसी क्रम में उनकी खरीद भी की जाए।