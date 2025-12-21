अमेठी में क्रिकेट खेल रहे पीएसी जवान को युवक ने मारी गोली, पिता ने लगाया साजिश का आरोप

संवादसूत्र, भाले सुल्तान। पीएसी जवान अपने गांव के मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। तभी पुरानी रंजिश में एक युवक ने मैदान पर पहुंच गोली मार दी। गनीमत रही कि गोली पीएसी जवान के हाथ में लगी। जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। घायल सिपाही के पिता ने दो व्यक्तियों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

पिता ने बताया कि मेरा लड़का शशांकमान विवारी जो ४० प्र० प्रकार सेवा में कार्यरत है, को शाम करीब 8 बजे अवकाश पर घर आये थे जो आज 21 दिसंबर को गांव की बाग में खेलने गया था। गांव हारेहरपुर के अभय सिंह उर्फ गोलू पुन व मानसिहं पुन स्वक राजेन्द्र सिंह हमारी राजनीतिज्ञ रोजश के कारण खेल के मैदान पर आये लड़के को जान से मारने की नियत से अभय-सिके उर्फ गोलू ने नाजायज लड़के के ऊपर गोली मार दिया, जिससे गोली लड़के के दाहिने हाथ की अंगुली में जाकर लगी।