    बिना किसी टेंशन के सीधे खाते में आ जाएगी पेंशन, यूपी के लोगों के बहुत काम आएगी ये ID

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:07 PM (IST)

    अमेठी में अब फैमिली आईडी के माध्यम से वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी। सरकार 60 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को स्वयं फोन कर ...और पढ़ें

    देवेंद्र सिंह परिहार, अमेठी। वृद्धजन अब बिना किसी भागदाैड़ के पेंशन पा सकेंगे। इसके लिए फैमिली आइडी जरूरी है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रों की पहचान और सत्यापन अब फैमिली आइडी से की जाएगी। प्रदेश के पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना लागू की गई है, जिसमें जिले का भी नाम शामिल किया गया है। फैमिली आइडी से बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्हें भागदौड़ करने से राहत मिलेगी।

    प्रदेश सरकार पेंशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई पेंशन व्यवस्था को फैमिली आइडी एक परिवार एक पहचान सिस्टम से जोड़ा गया है। ताकि हर लाभार्थी की उम्र और आय का सही विवरण उपलब्ध रहे। सरकार का मानना है कि जब सभी जरूरी जानकारी पहले से लाभार्थी के पास मौजूद है, तो बुजुर्गों को फार्म भरने जैसी लंबी प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़े।

    इस व्यवस्था के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों को स्वयं सरकार की ओर से फोन किया जाएगा। इसमें उनसे पूछा जाएगा कि क्या वे पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं। सिर्फ सहमति देने पर आवश्यक सरल प्रक्रिया पूरी कर उनकी पेंशन स्वतः शुरू हो जाएगी।

    इस प्रणाली से बड़ी संख्या में वृद्ध नागरिकों को राहत मिलेगी। विभाग के अनुसार शासन की कार्ययोजना है। जल्द ही व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। जिले में 96 हजार 291 वृद्धजन को पेंशन का लाभ दिलाया जा रहा है, जिसके तहत एक हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से उन्हें प्रत्येक तिमाही तीन हजार रुपये प्रदान किया जाता है।

    जिससे उन्हें जीविकोपार्जन में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिले में 60,776 परिवारों की फैमिली आइडी बनाए जाने का जिले को लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके तहत अब तक 45 हजार से अधिक फैमिली आइडी बनकर तैयार है, शेष जल्द बनाए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

    इनकम सर्टिफेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड फैमिली आइडी से अटैच है। नई प्रक्रिया के तहत जिन वृद्धजन की वार्षिक आय ग्रामीण 46,800 व शहरी 56,460 की श्रेणी में आते हैं। ऐसे वृद्धजन जो पेंशन योजना से लाभांवित नहीं हुए हैं उन्हें साफ्टवेयर के जरिए खोजकर व उनकी सहमति लेकर पेंशन योजना का लाभ दिलाया जाएगा। जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। - सचिन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी।