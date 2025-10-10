स्वशासी मेडिकल कॉलेज के कोटे में NMC ने बढ़ाई 50 और सीटें, अब इतनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने स्वशासी मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें बढ़ाकर कुल 100 कर दी हैं। यह निर्णय कॉलेज में उपलब्ध बुनियादी ढांचे और शिक्षण संसाधनों को देखते हुए लिया गया है। इससे अधिक छात्रों को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को। कॉलेज प्रशासन ने इस फैसले का स्वागत किया है।
संवाद सूत्र, तिलोई (अमेठी)। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने नवनिर्मित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) के कोटे में 50 सीटों की और बढ़ोतरी की है। इसके पूर्व 17 सितंबर को 50 सीटों की अनुमति के साथ मेडिकल कॉलेज को मान्यता प्रदान की थी। अब मेडिकल क
लेज में प्रवेश सत्र 2025-26 में 100 सीटों पर एमबीबीएस के छात्र प्रवेश ले सकेंगे।
मेडिकल कॉलेज में अब सुविधाओं में विस्तार होने के साथ ही 420 बेड की सुविधा मिल रही हैं। मेडिकल कालेज शुरू होने से अमेठी के साथ ही सीमावर्ती जिले के मरीजों को लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। 50 सीटें और बढ़ने की जानकारी मिलते ही क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
तिलोई में करीब 300 करोड़ से अधिक की लागत से वर्ष 2021 में मेडिकल कॉलेज निर्माण का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के कड़े निर्देश पर कार्यदायी संस्था ने शिक्षण कार्य के लिए आवश्यक निर्माण इसी माह लगभग पूरा किए हैं।
पिछले दो माह से मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एनएमसी के मानक अनुरूप तैयारियां शुरू कर दी थी। अस्पताल के कक्षों में आवश्यक संसाधन स्थापित किए गए हैं।
मेडिकल कॉलेज परिसर में कक्षों समेत अन्य सुविधाएं कराई जा रही हैं। आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य व सीनियर और जूनियर रेजीडेंट की नियुक्त की गई थी। इसके बाद मान्यता को आवेदन किया गया था।
जुलाई में एनएमसी ने वर्चुअल मीटिंग कर विचार विमर्श किया था। इसके बाद अगस्त में निर्माण की समीक्षा के बाद एनएमसी ने 17 सितंबर को 50 सीटों पर प्रवेश के लिए अनुमति दे दी थी। परंतु चिकित्सा स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान एनएमसी की टीम से 50 सीटें और आवंटित करने का आग्रह किया किया था। इसी क्रम में शुक्रवार को 50 सीटें और आवंटित हुई हैं। प्रथम वर्ष के अध्ययन अध्यापन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का विस्तार हो जाएगा। साथ ही अब प्रथम वर्ष के एमबीबीएस की सीटों पर छात्र प्रवेश ले सकेंगे। इसके पूर्व 41 मेडिकल छात्र प्रवेश ले चुके हैं। मेडिकल कालेज के संचालित होने से चिकित्सकों की कमी पूरी होगी। साथ ही गंभीर रोगियों को भी उपचार की सुविधा का लाभ मिलेगा। -डॉ. रीना शर्मा, प्राचार्या, स्वशासी मेडिकल कालेज तिलोई।
राज्य चिकित्सा महाविद्यालय तिलोई को हम लोगों की अपील पर एनएमसी ने एमबीबीएस 50 सीटें और बढ़ा दी हैं। इस प्रकार अब चिकित्सा महाविद्यालय में कुल 100 छात्रों के लिए कक्षाएं चलाने की अनुमति मिल चुकी है। -मयंकेश्वर शरण सिंह, चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य राज्यमंत्री।
