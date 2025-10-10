स्वशासी मेडिकल कॉलेज के कोटे में NMC ने बढ़ाई 50 और सीटें, अब इतनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश 

पिछले दो माह से मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एनएमसी के मानक अनुरूप तैयारियां शुरू कर दी थी। अस्पताल के कक्षों में आवश्यक संसाधन स्थापित किए गए हैं।

मेडिकल कॉलेज परिसर में कक्षों समेत अन्य सुविधाएं कराई जा रही हैं। आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य व सीनियर और जूनियर रेजीडेंट की नियुक्त की गई थी। इसके बाद मान्यता को आवेदन किया गया था।

जुलाई में एनएमसी ने वर्चुअल मीटिंग कर विचार विमर्श किया था। इसके बाद अगस्त में निर्माण की समीक्षा के बाद एनएमसी ने 17 सितंबर को 50 सीटों पर प्रवेश के लिए अनुमति दे दी थी। परंतु चिकित्सा स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान एनएमसी की टीम से 50 सीटें और आवंटित करने का आग्रह किया किया था। इसी क्रम में शुक्रवार को 50 सीटें और आवंटित हुई हैं। प्रथम वर्ष के अध्ययन अध्यापन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का विस्तार हो जाएगा। साथ ही अब प्रथम वर्ष के एमबीबीएस की सीटों पर छात्र प्रवेश ले सकेंगे। इसके पूर्व 41 मेडिकल छात्र प्रवेश ले चुके हैं। मेडिकल कालेज के संचालित होने से चिकित्सकों की कमी पूरी होगी। साथ ही गंभीर रोगियों को भी उपचार की सुविधा का लाभ मिलेगा। -डॉ. रीना शर्मा, प्राचार्या, स्वशासी मेडिकल कालेज तिलोई।

राज्य चिकित्सा महाविद्यालय तिलोई को हम लोगों की अपील पर एनएमसी ने एमबीबीएस 50 सीटें और बढ़ा दी हैं। इस प्रकार अब चिकित्सा महाविद्यालय में कुल 100 छात्रों के लिए कक्षाएं चलाने की अनुमति मिल चुकी है। -मयंकेश्वर शरण सिंह, चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य राज्यमंत्री।