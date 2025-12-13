Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेठी में 13 परीक्षा केंद्रों पर 3075 छात्र-छात्राओं ने दी नवोदय प्रवेश परीक्षा, 1,730 रहे अनुपस्थित

    By Dileep Maan Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:53 PM (IST)

    अमेठी में नवोदय प्रवेश परीक्षा 13 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 3075 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। परीक्षा में कुल 1,730 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। यह ...और पढ़ें

    Hero Image

     13 परीक्षा केंद्रों पर 3075 छात्र-छात्राओं ने दी नवोदय प्रवेश परीक्षा।

    जागरण टीम, अमेठी। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज में कक्षा छह की प्रवेश के लिए परीक्षा शनिवार को 13 केंद्रों पर आयोजित हुई। प्रवेश परीक्षा में कुल 3075 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। नवोदय में प्रवेश के लिए कुल 4609 छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण करवाया था। 1730 छात्र परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने नहीं पहुंचे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परीक्षा केंद्रों के गेट पर छात्रों के प्रवेश पत्र और पहचान पत्र की जांच के बाद उन्हें कक्षों में प्रवेश दिया गया। 13 ब्लाकों में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। प्राचार्य प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि सभी केंद्रों पर नवोदय विद्यालय के शिक्षक पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किए गए थे।

    छात्रों को प्रवेश पत्र, काली या नीली बाल प्वाइंट पेन और पहचान पत्र साथ लाने के निर्देश पहले ही दिए गए थे। बाजारशुकुल में नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में 69 बच्चे शामिल नहीं हुए। यहां कृष्ण चंद्र राम चंद्र इंटर कॉलेज को इस परीक्षा के आयोजन के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था। यहां 320 बच्चों के सापेक्ष 251 बच्चों ने ही परीक्षा दी।

    केंद्र बनाए गए इंटर कालेज के प्राचार्य राजेन्द्र पांडेय ने बताया कि परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए 14 कमरों में परीक्षा कराई गई। जायस के मलिक मोहम्मद भारतीय इंटर कॉलेज में आयोजित नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में 137 छात्र केंद्र पर नहीं पहुंचे। यहां 265 बच्चों के सापेक्ष 128 बच्चों ने ही परीक्षा दी। 137 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी।

    कॉलेज के प्राचार्य राम कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा की सुचिता बनाए रखने के लिए 13 कमरों में परीक्षा कराई गई। गेट के बाहर भारी तादाद में पुलिस तैनात थी।

    रणंजय इंटर कॉलेज गौरीगंज के प्रधानाचार्य डॉ. सुनील कुमार शुक्ल ने बताया कि परीक्षा संचालन से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई थीं। परीक्षा कक्षों में पर्यवेक्षकों की तैनाती रही और कैमरों की निगरानी में परीक्षा कराई गई।