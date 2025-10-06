Language
    घर से बाजार गई तीन बच्चों की मां हुई लापता, जेवरात और रुपये ले जाने का आरोप

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:07 PM (IST)

    अमेठी के बाजार शुकुल क्षेत्र से एक महिला के लापता होने की खबर है। तीन बच्चों की मां प्रियंका घर से बाजार सामान लेने गई थी और वापस नहीं लौटी। पति राम कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उसने पत्नी पर पैसे और जेवरात लेकर भागने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    घर से बाजार गई तीन बच्चों की मां हुई लापता।

    संवाद सूत्र, बाजार शुकुल (अमेठी)। घर से बाजार गृहस्थी का सामान लेने गई तीन बच्चों की मां लापता हो गई, जिसकी पति ने पुलिस से शिकायत कर उसका पता लगाए जाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के शेखपुर भड़रा स्थित भरोसी का पुरवा निवासी राम कुमार की पत्नी प्रियंका गुरुवार को दोपहर ढाई बजे के करीब घर से गऊगंज बाजार से सामान लाने गई।

    वह शाम तक जब सामान लेकर घर नहीं लौटी तो परिवारजनों को शंका हुई और उसकी तलाश शुरू कर दी। राम कुमार रोजी रोटी के लिए मुंबई में रहता है। उसकी मां ने फोन करके प्रियंका के लापता होने की सारी बात उसे बताई।

    उसने प्रियंका के मोबाइल पर फोन करने का प्रयास किया किन्तु उसका फोन बंद होने के चलते उसकी बात नही हो सकी।

    रिश्तेदारों के घर पता लगाने के बाद भी जब उसका कहीं पता न चला तो उसने पुलिस को अपनी तीन बच्चों वाली पत्नी के लापता होने की शिकायत पुलिस से की।

    जेवरात व रूपये ले जाने का आरोप

    पति ने लापता पत्नी पर डेढ़ लाख रूपये नकद जो उसने मकान बनाने के लिए रखा था और जेवरात लेकर लापता होने का आरोप लगाया है। उसका आरोप हैकि अभी हाल में उसने प्रियंका के फुन्दनपुर स्थित बैंक खाते पर 50 हजार रूपये भेजे थे।

    तीन बच्चों की है मां

    गुरुवार को बाजार जाने के लिए निकली लापता प्रियंका तीन बच्चों की मां है। उसे अमित 8 वर्ष, मोहित 4 वर्ष व प्रिया 6 वर्ष के तीन बच्चे हैं जिन्हें वह घर में छोड़कर कहीं लापता हो गई है।

    कहते हैं थानाध्यक्ष

    थानाध्यक्ष अभिनेष कुमार ने बताया कि घटना अभी संज्ञान में नही है। तहरीर मिलने पर जांच करते हुए लापता महिला का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा।

