Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेठी में धीमी तौल पर विफरे मंत्री ने लगाई फटकार, केंद्र प्रभारियों पर कार्रवाई के निर्देश

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:32 PM (IST)

    अमेठी के जाफरगंज मंडी में खाद्य मंत्री सतीशचंद्र शर्मा ने क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। धीमी तौल और गंदगी पर उन्होंने नाराजगी जताई और केंद्र प्रभारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने किसानों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को सुना। एक महिला किसान को किसान सम्मान निधि और राशन कार्ड का लाभ न मिलने पर मंत्री ने एसडीएम को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमेठी। खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री सतीशचंद्र शर्मा ने शुक्रवार को जाफरगंज मंडी परिषद का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान क्रय केंद्रों पर धीमी तौल व गंदगी देख मंत्री ने नाराजगी जताई।

    फटकार लगाते हुए केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। उन्होंने कहाकि सरकार की मंशा के अनुरूप क्रय केंद्रों पर किसानों की तौल तेजी से से कराई जाए। वहीं किसानों से सीधे संवाद किया।

    जाफरगंज मंडी के विपणन शाखा तृतीय पर मंत्री ने अशरफगढ़ कि महिला किसान सुमेरा देवी व उनके बेटे राजकुमार से संवाद किया। महिला किसान से पूछा कि किसान सम्मान का लाभ मिल रहा है, तो महिला किसान से मंत्री से हाथ जोड़कर बताया कि इसका लाभ उसे नहीं मिल रहा है और राशन कार्ड भी नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह बात सुनकर मंत्री ने एसडीएम को निर्देश दिए इस दोनों योजना का लाभ दिलाया जाए। केंद्र के प्रभारी पंकज कुमार के पास तृतीय व चतुर्थ पर हो रही तौल की जानकारी ली। धीमी तौल को लेकर मंत्री विफर पड़े और कड़ी फटकार लगाते हुए केंद्र प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

    उसके बाद विपणन शाखा प्रथम व द्वितीय केंद्र प्रभारी सुरेशचंद्र सरोज से क्रय केंद्र की खरीद की जानकारी ली, तो यहां पर तौल कराने आए हरिश्चंद्र के धान की गुणवत्ता कोे देखा।

    यहां की धीमी गति से धान की तौल व एक काटा बंद होने पर फटकार लगाते हुए संभागीय खाद्य नियंत्रक अयोध्या श्री कृष्ण को विपणन शाखा केे दोनों केंद्र प्रभारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि चारो काटो पर सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों की तौल कराई जाए। इस मौके पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी प्रज्ञा मिश्रा समेत अन्य उपस्थित रहे।

    गंदगी देख मंत्री ने मंडी सचिव को लगाई फटकार

    निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मंडी परिसर में गंदगी मिलने पर मंडी सचिव संजय चौहान को फटकार लगा कर नाराजगी जताई। उसके बाद उन्होंने मंडी के क्रय केंद्र का निरीक्षण किया।

    यहां पर व्रजकुमार से व गुरु प्रसाद मौर्या से बातचीत कर जानकारी ली। यहां कें केंद्र प्रभारी पर कार्रवाई के लिए एसडीएम मुसाफिरखाना अभिनव कनौजिया को निर्देशित किया। मंत्री ने मामले में एसडीएम से रिपोर्ट भी तलब की है।