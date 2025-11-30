Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिड-डे-मील योजना में बड़ा बदलाव, 'प्रेरणा एप' पर लगेगी हाजिरी; हर दिन का पोषणयुक्त मेन्यू भी तय

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    अमेठी के परिषदीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में बदलाव किया गया है। शिक्षकों को दूध और फल वितरण की फोटो प्रेरणा एप पर अपलोड करनी होगी। बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन मिले, इसके लिए उच्च अधिकारी निगरानी करेंगे। मेन्यू के अनुसार, सोमवार को फल और बुधवार को दूध का वितरण अनिवार्य है। प्राधिकरण ने उपयोग की प्रक्रिया भी जारी की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अमेठी। मध्याह्न भोजन योजना के तहत एक बार फिर परिषदीय स्कूलों में भोजन वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। निगरानी प्रणाली को और मजबूत करते हुए दूध व फल वितरण में संबंधित फोटो अब शिक्षकों को पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके लिए प्रेरणा एप पर अतिरिक्त विकल्प को भी शामिल कर दिया गया है। समस्या न हो, इसके लिए यूजर मैनुअल सार्वजनिक किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन न देना शिक्षकों पर भारी पड़ सकता है। क्यों कि अब छात्रों की फोटो एप पर डाउनलोड करनी पड़ेगी। जिसकी निगरानी जिले के उच्च अधिकारी करेंगे। मध्याह्न भोजन योजना के तहत परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत बच्चों के लिए प्रतिदिन दोपहर के भोजन का मेन्यू निर्धारित है।

    बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए मेन्यू में प्रत्येक सोमवार को मौसमी फल एवं बुधवार को दूध का वितरण भी अन्य भोजन के साथ अनिवार्य कर दिया है। दीवारों पर बाकायदा मेन्यू भी चस्पा है। अब दूध और फल के वितरण की फोटो को भी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।

    व्यवस्थानुसार प्रधानाध्यापक अथवा शिक्षक को सोमवार को फल एवं बुधवार को दूध के वितरण से पूर्व एकत्र की गई। सामग्री की मात्रा और वितरण के समय ऐसी फोटो खींचनी होगी, जिसमें एक कतार से बच्चे और उनके हाथों में सामग्री दिखाई दें।

    इस फोटो को प्रेरणा एप पर अपलोड करना होगा। नई व्यवस्था में किसी प्रकार की समस्या न आए इसके लिए प्राधिकरण के स्तर से उपयोग के तरीके को भी चरणबद्ध ढंग से सार्वजनिक किया गया है।

    यह है एमडीएम का निर्धारित मेन्यू

    • सोमवार : रोटी सब्जी (सोयाबीन) बड़ी, दाल व मौसमी फल
    • मंगलवार : चावल, दाल
    • बुधवार : तहरी व उबला हुआ दूध
    • गुरुवार : रोटी-दाल
    • शुक्रवार : सोयाबीन की तहरी
    • शनिवार : चावल, सोयाबीन युक्त सब्जी

    प्रतिदिन विद्यार्थियों को एमडीएम निर्धारित मेन्यू के हिसाब से परोसा जाता है। अब नवीन व्यवस्थानुसार जो निर्देश मिले उसके हिसाब से कार्य को करवाया जाएगा।

    अरुण त्रिपाठी, एमडीएम, जिला समन्वयक