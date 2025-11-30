मिड-डे-मील योजना में बड़ा बदलाव, 'प्रेरणा एप' पर लगेगी हाजिरी; हर दिन का पोषणयुक्त मेन्यू भी तय

जागरण संवाददाता, अमेठी। मध्याह्न भोजन योजना के तहत एक बार फिर परिषदीय स्कूलों में भोजन वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। निगरानी प्रणाली को और मजबूत करते हुए दूध व फल वितरण में संबंधित फोटो अब शिक्षकों को पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके लिए प्रेरणा एप पर अतिरिक्त विकल्प को भी शामिल कर दिया गया है। समस्या न हो, इसके लिए यूजर मैनुअल सार्वजनिक किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन न देना शिक्षकों पर भारी पड़ सकता है। क्यों कि अब छात्रों की फोटो एप पर डाउनलोड करनी पड़ेगी। जिसकी निगरानी जिले के उच्च अधिकारी करेंगे। मध्याह्न भोजन योजना के तहत परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत बच्चों के लिए प्रतिदिन दोपहर के भोजन का मेन्यू निर्धारित है।

बच्चों के पोषण को ध्यान में रखते हुए मेन्यू में प्रत्येक सोमवार को मौसमी फल एवं बुधवार को दूध का वितरण भी अन्य भोजन के साथ अनिवार्य कर दिया है। दीवारों पर बाकायदा मेन्यू भी चस्पा है। अब दूध और फल के वितरण की फोटो को भी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।

व्यवस्थानुसार प्रधानाध्यापक अथवा शिक्षक को सोमवार को फल एवं बुधवार को दूध के वितरण से पूर्व एकत्र की गई। सामग्री की मात्रा और वितरण के समय ऐसी फोटो खींचनी होगी, जिसमें एक कतार से बच्चे और उनके हाथों में सामग्री दिखाई दें।