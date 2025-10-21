Language
    अमेठी: दीपावली पर जूते के गोदाम में भीषण आग ने मचाई तबाही, लाखों का नुकसान

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:35 AM (IST)

    अमेठी में एक जूते के गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। शहर के गुड़मंडी इलाके में स्थित गोदाम में रात करीब एक बजे आग लगी। दीपावली के कारण लोगों को घटना की जानकारी देर से मिली। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बीस लाख से अधिक का सामान जलकर राख हो गया।

    Hero Image

    जूते के गोदाम में लगी आग।

    संवाद सूत्र, जागरण अमेठी। सोमवार देर रात अज्ञात कारणों से जूते के गोदाम में लगी भीषण आग लग गई अग्निशमन विभाग के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। शहर के गुड़मंडी निवासी राजेंद्र गुप्ता की आर्य समाज स्कूल के सामने मकान है, जिसमें संग्रामपुर थाना क्षेत्र के राजीव शुक्ला गोदाम के तौर पर प्रयोग करते हुए अपने सामानों को रखते है। बीती रात करीब एक बजे जूते और चप्पलों के इस गोदाम में अचानक आग लग गई।

    त्योहार के कारण नहीं लगी जानकारी

     

    दीपावली का त्योहार होने के कारण लोगों को घटना की जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन कुछ देर बाद जब दुकान से आग निकलने लगी तो आसपास वालों के लोगों ने तुरंत मकान मालिक राजेंद्र गुप्ता को सूचना दी। जानकारी मिलते ही राजेंद्र मौके पहुंचे और पुलिस को सूचना देने के साथ ही किरायेदार राजेश शुक्ला को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।

    बिजली की सप्लाई कराई बंद


    इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई थी। आग लगने के कारण क्या रहे यह सामने नहीं आया है।बताया जा रहा है कि आग से करीब बीस लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो गया है। संचालक राजेश शुक्ला ने बताया कि गोदाम में बीस लाख से अधिक कीमत के जूते रखे थे हमारा स्पोर्ट्स शू का कारोबार है। इस मकान को गोदाम के रूप में उपयोग करता हूं। सीजन शुरू हो गई है, अभी कुछ दिन ही पहले गोदाम में बड़े पैमाने पर जूते आए थे। इस गोदाम में कुछ अन्य लोगों का भी माल आया था।

    बताया कि मकान पर बाहर मेरा मोबाइल नंबर लिखा गया है, आसपास के लोगों ने मुझे घटना की जानकारी दी। इसके बाद मैं मौके पर आया। तब तक फायर ब्रिगेड मौके पर आकर गेट तोड़कर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही थी, बताया कि  काफी नुकसान हो गया है।