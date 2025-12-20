Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत, खंभे से बंधा मिला शव

    By Dileep Maan Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:50 PM (IST)

    अमेठी में एक अधेड़ व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। शव एक खंभे से बंधा हुआ था, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है ...और पढ़ें

    Hero Image

    संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत।

    संवाद सूत्र, तिलोई (अमेठी)। कोहरा व कड़ाके के ठंड के बीच गुरुवार रात अधेड़ का शव खंभे से बंधा मिला है। मौत कैसे और कब हुई, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। देर शाम तक परिवारजन ने कोई शिकायत या तहरीर पुलिस को नहीं दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोहनगंज थानाक्षेत्र के आरियांवा गांव में पूर्व प्रधान स्व. रजा मोहम्मद के दरवाजे विद्युत खंभे में अधेड़ का शव गमछे से बंधा देखा। ग्रामीण बताते हैं कि पूर्व प्रधान के दरवाजे सड़क से पचास मीटर दूर विद्युत खंभे में पड़ोस के गांव बड़ा डिहवा निवासी 60 वर्षीय सतई पासी का शव रात में बंधा हुआ मिला।

    पूर्व प्रधान के परिवारजन अजमेर गए हैं। छोटा लड़का असरार अहमद खेत में सिंचाई करने गया था। घटना की सूचना पर वह खेत से आया तो वहां भीड़ लग चुकी थी। आसपास के ग्रामीणों के मुताबिक सतई को गुरुवार शाम शंकरगंज चौराहे पर पैदल टहलता देखा गया था और रात में उसका शव खंभे में गमछे से बंधा मिला।

    हालांकि उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में खंभे से शव गमछे से बंधा मिला वह कई सवाल खड़े करता है। रास्ते के किनारे खंभे में गमछे से शव कैसे बंधा गया। आखिर सतई की मौत कैसे हुई। इसे लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं।

    गुरुवार की रात ठंड भी बहुत अधिक थी, यदि ठंड के चलते मौत हुई है तो खंभे में गमछे से कैसे उसे बंधा गया। इस तरह के सवाल लोगों के जहन में हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत व शव खंभे में बंधा मिलने से गांव के लोग डरे हुए हैं।

    मृतक की पत्नी और पुत्र राजेश व राकेश का रो रो कर बुरा हाल है। मोहनगंज थानाध्यक्ष राकेश सिंह ने बताया कि शव पोस्ट मार्टम के लिए भेजा गया है।

    मृतक के परिवारजन की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी गई है। फिर भी शव मिलने की परिस्थितियों को देखते हुए हर तरह से जांच की जा रही है। मौत की सही जानकारी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी।