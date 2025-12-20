अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत, खंभे से बंधा मिला शव

संवाद सूत्र, तिलोई (अमेठी)। कोहरा व कड़ाके के ठंड के बीच गुरुवार रात अधेड़ का शव खंभे से बंधा मिला है। मौत कैसे और कब हुई, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। देर शाम तक परिवारजन ने कोई शिकायत या तहरीर पुलिस को नहीं दी है।

मोहनगंज थानाक्षेत्र के आरियांवा गांव में पूर्व प्रधान स्व. रजा मोहम्मद के दरवाजे विद्युत खंभे में अधेड़ का शव गमछे से बंधा देखा। ग्रामीण बताते हैं कि पूर्व प्रधान के दरवाजे सड़क से पचास मीटर दूर विद्युत खंभे में पड़ोस के गांव बड़ा डिहवा निवासी 60 वर्षीय सतई पासी का शव रात में बंधा हुआ मिला।

पूर्व प्रधान के परिवारजन अजमेर गए हैं। छोटा लड़का असरार अहमद खेत में सिंचाई करने गया था। घटना की सूचना पर वह खेत से आया तो वहां भीड़ लग चुकी थी। आसपास के ग्रामीणों के मुताबिक सतई को गुरुवार शाम शंकरगंज चौराहे पर पैदल टहलता देखा गया था और रात में उसका शव खंभे में गमछे से बंधा मिला।

हालांकि उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में खंभे से शव गमछे से बंधा मिला वह कई सवाल खड़े करता है। रास्ते के किनारे खंभे में गमछे से शव कैसे बंधा गया। आखिर सतई की मौत कैसे हुई। इसे लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं।

गुरुवार की रात ठंड भी बहुत अधिक थी, यदि ठंड के चलते मौत हुई है तो खंभे में गमछे से कैसे उसे बंधा गया। इस तरह के सवाल लोगों के जहन में हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ की मौत व शव खंभे में बंधा मिलने से गांव के लोग डरे हुए हैं।