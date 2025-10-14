Language
    लाई दुकानदार ने युवकों पर किया हमला, एक की मौत दूसरा घायल; लाई भूजने में देरी के चलते हुआ था विवाद

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:46 PM (IST)

    लाई दुकानदार ने युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। विवाद लाई भूजने में देरी के कारण हुआ था। बहस बढ़ने पर दुकानदार ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।  

    जागरण संवाददाता, अमेठी। शराब के ठेके के सामने लाई दुकानदार ने दो युवकों पर लाई भुंजने वाले कलछुल से हमला कर दिया। घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई। जबकि दूसरा युवक घटना में घायल हो गया है। जिसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

    कोतवाली के कोहरा निवासी चंदन विश्वकर्मा अपने दोस्त राहुल यादव निवासी पंडरी पहाड़गंज गौरीगंज के साथ भवसिंहपुर खुर्दहिया निवासी मामा परमात्मा राम के यहां मंगलवार की शाम को आए थे। देर शाम दोनों कालिकन धाम दर्शन करने गए थे। वापस लौटते समय अमेठी-कालिकन मार्ग पर शराब के ठेके के सामने स्थिति लाई की दुकान पर दोनों रुके और लाई भूंजाने गए।

    आरोप है लाई भूंजने में देरी होने पर दुकानदार अशोक से विवाद होने लगा। आरोप है कि अशोक अपने एक साथी के साथ लाई भूजने वाली कलछुल से राहुल यादव पर हमला कर दिया। घटना में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव करने पहुंचे साथी चंदन विश्वकर्मा पर भी हमला कर दिया।

    घटना में राहुल की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस घायल चंदन को इलाज के लिए सीएचसी लाई। जहां पर उनका इलाज चल रहा है।

    कोतवाल अखिलेश सिंह ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। लाई दुकानदार के हमले से एक युवक की मौत की सूचना मिली। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी है। मृतक के परिवारजन को घटना की सूचना भेजी गई है।