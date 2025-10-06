अमेठी में बाजार गई तीन बच्चों की मां लापता, पति ने नकदी और जेवरात ले जाने का लगाया आरोप

अमेठी के शेखपुर भड़रा गांव से तीन बच्चों की माँ प्रियंका बाजार से लापता हो गई हैं। पति राम कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। राम कुमार ने पत्नी पर नकदी और जेवरात लेकर जाने का आरोप लगाया है। बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और महिला को खोजने का प्रयास जारी है।

जागरण संवाददाता, अमेठी। बाजार गृहस्थी का सामान लेने गई तीन बच्चों की मां लापता हो गई है। पति ने सत्थिन चौकी पुलिस से शिकायत कर पत्नी का पता लगाए जाने की गुहार लगाई है। वहीं बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है।

शेखपुर भड़रा स्थित भरोसी का पुरवा निवासी राम कुमार की पत्नी प्रियंका बीती गुरुवार दोपहर ढाई बजे के करीब घर से गऊ गंज बाजार गई थी। वह शाम तक घर नहीं लौटी, तो परिवारजन ने तलाश शुरू कर दी। महिला का पति राम कुमार रोजी रोटी के लिए मुंबई में नौकरी करता है।

मां ने फोन कर लापता बहू की जानकारी दी। पति ने पत्नी को फोन करने का प्रयास किया। किंतु उसका फोन बंद था। घर लौटे पति ने रिश्तेदारों के यहां पता लगाया। इसके बाद भी पता नहीं चला, तो उसने पुलिस को पत्नी के लापता होने की शिकायत की।

जेवरात व रुपये ले जाने का आरोप पति ने लापता पत्नी पर डेढ़ लाख रुपये नकद और जेवरात लेकर जाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि अभी हाल में उसने प्रियंका के बैंक खाते में 50 हजार रुपये भेजे थे।

तीन बच्चों की है मां गुरुवार को बाजार जाने के लिए निकली लापता प्रियंका तीन बच्चों की मां है। बताया कि आठ वर्षीय अमित, चार वर्षीय मोहित व छह वर्षीय प्रिया मां की याद में बिलख बिलख रो रही हैं।