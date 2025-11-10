अमेठी में अधिक दाम पर खाद बेचने पर दो दुकानदारों पर गिरी गाज, लाइसेंस निलंबित

जागरण संवाददाता, अमेठी। किसानों को उचित दर पर खाद उपलब्ध कराने के लिए विभाग की ओर से लगातार दुकानों का निरीक्षण कर उन्हें सचेत किया जा रहा है। साथ ही खाद के साथ टैगिंग भी न किए जाने की बात कही जा रही है। इसके बाद भी महराजपुर में दो दुकानदारों द्वारा अधिक दाम पर खाद बेचने की शिकायत मिली।

जिलाकृषि अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने निरीक्षण दोनों दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया। वहीं, इस दौरान एक दुकान बंद पाई गई। जिस पर उसका भी लाइसेंस निलंबित किया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि महराजपुर में अग्रहरि खाद भंडार पर अधिक दाम पर खाद बेचने की शिकायत मिली थी। जिस पर दुकान का निरीक्षण किया। जिसके बाद लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वहीं दुकानदार ने बताया कि थोक दुकानदार मेसर्स सभामिण मिश्र की दुकान से अधिक दाम पर खाद मिली।

जिस पर जिलाकृषि अधिकारी ने थोक दुकानदार का भी लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस दौरान एक दुकान बंद मिली। जिसका भी लाइसेंस निलंबित किया गया। इसके साथ ही दोनों जगहों से खाद के दो नमूने संकलित किए गए। जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। ड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।