    अमेठी में अधिक दाम पर खाद बेचने पर दो दुकानदारों पर गिरी गाज, लाइसेंस निलंबित

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:12 PM (IST)

    अमेठी में किसानों को उचित दर पर खाद उपलब्ध कराने के लिए विभाग सक्रिय है। अधिक दाम पर खाद बेचने की शिकायत मिलने पर दो दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। एक थोक विक्रेता पर भी कार्रवाई हुई है। खाद के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जिले में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 3000 मीट्रिक टन खाद भेजी जाएगी।

    अधिक दाम पर दो दुकानदारों को खाद बेचना पड़ा महंगा।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। किसानों को उचित दर पर खाद उपलब्ध कराने के लिए विभाग की ओर से लगातार दुकानों का निरीक्षण कर उन्हें सचेत किया जा रहा है। साथ ही खाद के साथ टैगिंग भी न किए जाने की बात कही जा रही है। इसके बाद भी महराजपुर में दो दुकानदारों द्वारा अधिक दाम पर खाद बेचने की शिकायत मिली।

    जिलाकृषि अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने निरीक्षण दोनों दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया। वहीं, इस दौरान एक दुकान बंद पाई गई। जिस पर उसका भी लाइसेंस निलंबित किया गया है।

    जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि महराजपुर में अग्रहरि खाद भंडार पर अधिक दाम पर खाद बेचने की शिकायत मिली थी। जिस पर दुकान का निरीक्षण किया। जिसके बाद लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। वहीं दुकानदार ने बताया कि थोक दुकानदार मेसर्स सभामिण मिश्र की दुकान से अधिक दाम पर खाद मिली।

    जिस पर जिलाकृषि अधिकारी ने थोक दुकानदार का भी लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। वहीं इस दौरान एक दुकान बंद मिली। जिसका भी लाइसेंस निलंबित किया गया। इसके साथ ही दोनों जगहों से खाद के दो नमूने संकलित किए गए। जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। ड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

    उन्होंने बताया कि किसानों का हित सर्वोपरि है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण व उचित दर पर खाद उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में है। कोई भी दुकानदार अगर ओवर रेटिंग करता हुआ पाया गया तो कार्रवाई तय है।

    3000 मीट्रिक टन समितियों व इफको सेंटर पर भेजी जाएगी खाद

    जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि 2100 मीट्रिक टन डीएपी व 900 मीट्रिक टन एनपीके की रैक मंगलवार भाेर गौरीगंज रेलवे स्टेशन स्थित रैक प्वाइंट पर पहुंच जाएगी, जहां से इसे इफको सेंटर, साधन सहकारी समितियों पर खाद भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। किसान परेशान न हों। सभी किसानों को जरूरत के हिसाब से खाद उपलब्ध कराई जाएगी।