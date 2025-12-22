अमेठी में मेडिकल एजेंसी संचालक नहीं दे पाए 1500 कोडीन युक्त कफ सीरफ का ब्यौरा, लाइसेंस निलंबित

संवाद सूत्र, तिलोई (अमेठी)। मेडिकल एजेंसी पर प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरफ की बिक्री का मामला सामने आया गया। अभियान के तहत बीते आठ दिसंबर को औषधि निरीक्षक द्वारा छापामारी की गई थी। छापामारी में एक एजेंसी द्वारा लगभग 1500 बोतल कोडीन कफ सिरप थोक में खरीदने का ब्यौरा मिला, लेकिन जिस फुटकर विक्रेता को बेचा गया।

उसका सही ब्यौरा उपलब्ध नहीं पाया गया। जिसके बाद संबंधित थोक विक्रेता और मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ब्लॉक के निकट स्थित रंजन मेडिकल स्टोर एवं एजेंसी से कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़े पैमाने पर बिक्री की गई थी। सप्लाई चैन की जांच करने पर यह भी स्पष्ट हुआ कि उक्त मेडिकल एजेंसी संचालक द्वारा कोडीन की 1500 बोतल शाहमऊ स्थित पीयूष मेडिकल स्टोर को बेची गई है।

वहां से विभिन्न लोगों को बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के कोडीन कफ सिरप बेचे जाने की बात सामने आई है। जिससे इसके दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। औषधि निरीक्षक कमलेश मिश्रा ने बताया कि रंजन मेडिकल स्टोर द्वारा थोक में खरीद के ब्यौरे में 1500 शीशी दर्ज है।