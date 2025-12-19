Language
    काशी विश्वनाथ दो और जनता एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन रहेगी निरस्त, लेट जल रही हैं कई ट्रेनें

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 03:39 PM (IST)

    काशी विश्वनाथ दो और जनता एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन रहेगी निरस्त।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का संचालन सप्ताह में दो दिन व जनता एक्सप्रेस का संचालन तीन दिन आगामी 13 फरवरी 2026 तक बंद रहेगा। यह निर्णय बढ़ते कोहरे में ट्रेनों की लेटलतीफी को देखते हुए लिया गया है। दोनों ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने से बड़ी संख्या में देहरादून व दिल्ली का सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

    सर्दी का मौसम शुरू होते ही ट्रेनों की रफ्तार मध्यम हो जाती है। इससे वह कई घंटे विलंब से संचालित होगी हैं। इससे मरम्मत में लगने वाले समय के चलते ट्रेनों कई-कई घंटे विलंब हो जाती है।

    ट्रेनों का समय पर संचालन करने के लिए रेलवे विभाग ने वाराणसी से नई दिल्ली को जाने वाली 15127 अप काशी विश्ननाथ एक्सप्रेस का संचालन मंगलवार व शुक्रवार को निरस्त कर दिया गया है। वहीं, वाराणसी से देहरादून को जाने वाली 15118 अप जनता एक्सप्रेस का संचालन सोमवार, गुरुवार व शनिवार को बंद रहेगा।

    इसी प्रकार नई दिल्ली से वाराणसी को जाने वाली 15128 डाउन काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस शनिवार व बुधवार तथा देहरादून से वाराणसी को जाने वाली 15120 डाउन जनता एक्सप्रेस का संचालन आगामी 13 फरवरी 2026 तक निरस्त रहेगा।

    तीन घंटे लेट रही पंजाब मेल और योग नगरी एक्सप्रेस

    हावड़ा से चलकर अमृतसर को जाने वाली 13005 पंजाब मेल एक्सप्रेस गुरुवार को अपने निर्धारित समय से तीन घंटे 28 मिनट की देरी पर गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंची। जबकि ऋषिकेश से प्रयागराज संगम को जाने वाली योग नगरी एक्सप्रेस तीन घंटे 12 मिनट विलंब रही है।

    जोधपुर से वाराणसी तक जाने वाली मरुधर एक्सप्रेस एक घंटे चार मिनट की देरी से संचालित हुई। ठंड के मौसम में ट्रेनों के लेट होने पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

    निरस्त व विलंब से संचालित होने वाली ट्रेनों की सूचना एनाउंस के माध्यम से समय-समय पर दी जाती है। साथ ही नोटिस बोर्ड पर भी सूचना अंकित की गई है। -प्रवीण कुमार सिंह, स्टेशन अधीक्षक-गौरीगंज।