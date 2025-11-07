ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाएंगी जनता बसें, यात्रियों को 20 फीसद कम देना होगा किराया
राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जनता बसें चलाने जा रही है। इन बसों से गांवों को शहरों से जोड़ा जाएगा और यात्रियों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। परिवहन विभाग जल्द ही बसों के संचालन के लिए तैयारी पूरी करेगा।
संवाद सूत्र, अमेठी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन की सुविधा में राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने गांव तक सस्ती और सुविधाजनक यात्रा के लिए जनता बस सेवा शुरू करने की तैयारी की है। इस बस सेवा में यात्रियों को सामान्य बसों की तुलना में लगभग 20 फीसद कम किराया देना होगा।
बस सेवा शुरू करने को लेकर विभाग की ओर से रूट का निर्धारण हो रहा है। जनपद में 20 जनता बसों का संचालन कराने की कवायद चल रही है। इसके लिए 15 रूट का निर्धारण किया जाएगा। पहले चरण में विभाग की ओर से किया जा रहा प्रयोग सफल रहा, तो अन्य मार्गों पर बसों का संचालन किया जाएगा।
एआरएम काशी प्रसाद ने बताया कि जो बसें अब तक आठ लाख किमी या उससे अधिक दूरी तय कर चुकी हैं, उन्हें जनता बस सेवा के रूप में ग्रामीण रूटों पर संचालित किया जाएगा। इन बसों को बेहतर स्थिति में लाने के लिए मरम्मत और रंग-रोगन का कार्य किया जा रहा है।
पहले चरण में 15 रूटों पर बसों के संचालन की योजना है। बसें दिनभर निर्धारित रूटों पर चलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रात में हाल्ट करेंगी। जनता बस सेवा का किराया अन्य सामान्य बसों की तुलना में लगभग 20 फीसद कम होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक यात्रा करने वाले विद्यार्थियों, किसानों, छोटे व्यापारियों और मजदूरों को राहत मिलेगी। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब निगम की बस सेवा का सीधा लाभ मिलेगा। जनता बस सेवा का यह पहला चरण एक प्रयोगात्मक रूप में शुरू किया जा रहा है।
इन रूटों पर यात्रियों की संख्या, किराया संग्रह और संचालन व्यय का विश्लेषण करने के बाद दूसरे चरण में और रूट जोड़े जाएंगे। बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेंपो, मैजिक और निजी वाहनों से यात्रा करने वालों को अधिक किराया देना पड़ता था। सस्ती और समयबद्ध यात्रा की जनता बस सेवा से उन्हें सुरक्षित सुविधा मिलेगी।
