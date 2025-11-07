ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाएंगी जनता बसें, यात्रियों को 20 फीसद कम देना होगा किराया

संवाद सूत्र, अमेठी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन की सुविधा में राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने गांव तक सस्ती और सुविधाजनक यात्रा के लिए जनता बस सेवा शुरू करने की तैयारी की है। इस बस सेवा में यात्रियों को सामान्य बसों की तुलना में लगभग 20 फीसद कम किराया देना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बस सेवा शुरू करने को लेकर विभाग की ओर से रूट का निर्धारण हो रहा है। जनपद में 20 जनता बसों का संचालन कराने की कवायद चल रही है। इसके लिए 15 रूट का निर्धारण किया जाएगा। पहले चरण में विभाग की ओर से किया जा रहा प्रयोग सफल रहा, तो अन्य मार्गों पर बसों का संचालन किया जाएगा।

एआरएम काशी प्रसाद ने बताया कि जो बसें अब तक आठ लाख किमी या उससे अधिक दूरी तय कर चुकी हैं, उन्हें जनता बस सेवा के रूप में ग्रामीण रूटों पर संचालित किया जाएगा। इन बसों को बेहतर स्थिति में लाने के लिए मरम्मत और रंग-रोगन का कार्य किया जा रहा है।

पहले चरण में 15 रूटों पर बसों के संचालन की योजना है। बसें दिनभर निर्धारित रूटों पर चलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रात में हाल्ट करेंगी। जनता बस सेवा का किराया अन्य सामान्य बसों की तुलना में लगभग 20 फीसद कम होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक यात्रा करने वाले विद्यार्थियों, किसानों, छोटे व्यापारियों और मजदूरों को राहत मिलेगी। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब निगम की बस सेवा का सीधा लाभ मिलेगा। जनता बस सेवा का यह पहला चरण एक प्रयोगात्मक रूप में शुरू किया जा रहा है।