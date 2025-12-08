चार साल बीत जाने के बाद भी जल जीवन मिशन का काम अधूरा, नहीं हो सका पानी की टंकी का निर्माण

Language
    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:03 PM (IST)

    अमेठी में जल जीवन मिशन के तहत चार साल पहले शुरू हुआ पानी की टंकी का निर्माण कार्य अभी तक अधूरा है। इस परियोजना के पूरा न होने से स्थानीय लोगों को स्वच ...और पढ़ें

    चार वर्ष बाद भी नहीं पूरा हो सका जल जीवन मिशन के पानी की टंकी का निर्माण।

    संवाद सूत्र, बाजारशुकुल (अमेठी)। सरकार जल जीवन मिशन के माध्यम से पिछले पांच वर्ष से हर घर जल पहुंचाने का दावा तो कर रही है, किंतु न तो सरकारी दावा पूरा हो रहा है न ही ग्रामीणों का सपना। करोड़ों रुपये पानी की तरह भले ही बहाया जा रहा हो, किंतु गांवों में लगाई गई टोंटियों से आज तक पानी नहीं बहा। जिससे ग्रामीणों को जल जीवन मिशन का लाभ मिलता नहीं दिख रहा है।

    मरदानपुर ग्राम पंचायत की सीमा पर बन रही पानी की टंकी का निर्माण चार वर्ष से चल रहा है, फिर भी अधूरा ही है। दस अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ निर्माण कब पूरा होगा इसका तो जिक्र कार्यदाई संस्था द्वारा लगाए गए सूचना बोर्ड पर भी नहीं है।

    इस ग्राम पंचायत में दो राजस्व गांवों के 925 घरों को इस योजना से समायोजित किया जाना है, किंतु इसका सच तो यहां पिछले डेढ़ महीने से टंकी के बंद पड़े निर्माण को देखकर ही जाना जा सकता है।

    यहां 350 किली की जल धारण क्षमता का ओवरहेड टैंक बनना है, जिसका निर्माण वित्तीय अभाव में बंद है। एक नग नलकूप व 38 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया गया है, जो खुले में पड़ा है। अभी बाउंड्रीवाल का निर्माण भी मानक के अनुरूप नहीं किया गया है, जिससे लोगों का यहां आना जाना बना रहता है।

    यह कंपनी करा रही कार्य

    ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के तहत वेल्सपन कावेरी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को काम कराए जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो पिछले चार वर्ष से निर्माण करा रही है। अभी तक न निर्माण पूरा हुआ है न ही संबंधित विभाग ने विलंब के लिए कार्यदाई संस्था के खिलाफ कोई कार्रवाई ही की है।

    जहां कहीं भी निर्माण अधूरा है या बंद पड़ा है। वहां स्थलीय निरीक्षण कर काम में तेजी लाने को कहा गया है। इतने के बाद भी यदि काम नहीं हो रहा है तो उच्चाधिकारियों से बात कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। -प्रशांत कुमार, अवर अभियंता।