    IPL 2026 Auction: प्रशांतवीर की IPL 2026 में सफलता पर स्मृति ईरानी ने दी बधाई, पिता रामेंद्र त्रिपाठी हुए भावुक

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:45 PM (IST)

    IPL 2026 Auction: भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने प्रशांतवीर के पिता रामेंद्र त्रिपाठी की पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद स्मृति ईर ...और पढ़ें

    होनहार क्रिकेटर प्रशांतवीर

    जागरण संवाददाता, जागरण, अमेठी: इंडियन प्रीमियर लीग 20026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स में चयनित होकर जिले का नाम रोशन करने वाले होनहार क्रिकेटर प्रशांतवीर की सफलता पर बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है।

    इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने प्रशांतवीर के पिता रामेंद्र त्रिपाठी की पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद स्मृति ईरानी से फोन पर बातचीत कराई। स्मृति ईरानी ने प्रशांतवीर की मेहनत, संघर्ष और उपलब्धि की सराहना करते हुए पूरे परिवार को शुभकामनाएं दीं।

    स्मृति ईरानी से फोन पर हुई बातचीत के दौरान पिता रामेंद्र त्रिपाठी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी के सहयोग और प्रोत्साहन से प्रशांतवीर को शुरुआती दौर में मंच मिला। रामेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि आपने आंबेडकर स्टेडियम में जो क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित कराई था, ‍उसमें प्रशांतवीर की पहली बड़ी उपलब्धि थी। उसी प्रतियोगिता से उसे आत्मविश्वास मिला और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। उन्होंने स्मृति ईरानी का आभार जताते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग को परिवार कभी नहीं भूल सकता।

    भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने कहा कि प्रशांतवीर जैसे खिलाड़ी जिले की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सदैव प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रही है और आगे भी खेल प्रतिभाओं को हर संभव सहयोग दिया जाएगा।

    इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विशुभ मिश्रा सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने प्रशांतवीर की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि प्रशांतवीर की सफलता से अमेठी जिले का मान बढ़ा है और आने वाले समय में वह देश का नाम रोशन करेगा।