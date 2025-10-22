ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत, बेटे और बहू पर प्रताड़ित करने का आरोप; बुजुर्ग के पास से बरामद हुआ सुसाइड नोट

जागरण संवाददाता, गौरीगंज (अमेठी)। एक बुजुर्ग का मंगलवार देर रात दस बजे रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा मिला। घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद करने का दावा किया जा रहा है। जिसमें बुजुर्ग के द्वारा बेटा, बहू व साला से प्रताड़ित होने पर आत्म हत्या करने की बात लिखी है। वहीं पीड़ित परिवारजन ने शव आने के बाद हाइवे जाम कर निष्पक्ष जांच की मांग की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



असुरा गांव निवासी बुजुर्ग लाल जी सिंह का शव गौरीगंज-बनी रेलवे स्टेशन के बीच बाबूगंज के पास लाइन किनारे पड़ा मिला। इसकी सूचना आरपीएफ कंट्रोल रूम ने कोतवाली पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामला जीआरपी प्रतापगढ़ के क्षेत्र से जुड़ा था। इसलिए अमेठी जीआरपी चौकी उप निरीक्षक को सूचना दी गई। जीआरपी की तलाशी में बुजुर्ग के पास से आधार कार्ड व 150 रुपये बरामद हुए थे। घटना के कूछ देर बाद एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। जिसमें बुजुर्ग ने लिखा था कि वह बेटे शुभम सिंह, बहू गोल्डी सिंह व सकरावां निवासी साले राम सिंह से बहुत तंग आ गया हूं। इससे वह आत्म हत्या करने के लिए मजबूर हुआ। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए लिखा हुआ है।





आक्रोशित परिवारजन ने किया हाइवे जाम



आक्रोशित परिवारजन ने रायबरेली-सुलतानपुर राजमार्ग को जाम कर दिया। गौरीगंज कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित बेटे शुभम सिंह ने बताया कि पिता जी ने गांव के ही एक व्यक्ति को तीन बीघा भूमि डेढ़ वर्ष पहले बैनामा की थी। बैनामा में पूरे रुपये नहीं दिए थे। मंगलवार की दोपहर वह उस व्यक्ति के पास जाने की बात कहकर निकले थे, देररात सवा दस बजे ट्रेन से कटकर मौत होने की सूचना दी गई।

मौके पर जब वह पहुंचा था, तो जीआरपी की तलाशी में डेढ़ सौ रुपये व आधार कार्ड बरामद हुआ था। यह सुसाइड नोट बाद में फर्जी तरीके से जारी किया गया है। मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। कोतवाल श्याम नारायण पांडेय ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। जिससे कुछ ही मिनट में हाइवे पर आवागमन बहाल हो गया। कोतवाल ने बताया कि शिकायत पत्र मिलने के बाद मामले की जांच की जाएगी।