यूपी के इस जिले में किसानों को मुफ्त मिलेंगे सब्जी के बीज, लाभ लेने के लिए जल्द कर लें ये जरूरी काम
जागरण संवाददाता, अमेठी। जिले में उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को सब्जी की खेती के लिए निश्शुल्क बीज मुहैया कराएगा। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जल्द ही किसानों को निश्शुल्क बीज उपलब्ध कराया जाएगा। परंपरागत खेती की जगह सब्जी की खेती करने वाले किसानों को पहले आओ, पहले पाओ के तहत लाभ दिया जाएगा।
उद्यान विभाग की ओर से किसानों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया जाता है। इसके लिए अब तक 120 से अधिक किसानों ने अपना पंजीकरण भी करा लिया है। उद्यान विभाग की ओर से पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किसानों का चयन किया जाएगा।
पंजीयन कराकर कार्यालय पहुंचने वाले किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। इस बार प्याज, टमाटर, गोभी, पत्ता गोभी, कद्दू वर्गीय का बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। सब्जी की खेती कर किसान मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए उद्यान विभाग की तरफ से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। इच्छुक किसान सब्जी का बीज प्राप्त करने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के तहत किसानों को बीज दिया जाएगा।- प्रमोद यादव, उद्यान निरीक्षक
