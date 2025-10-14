एक गलती... और कट जाएगा आपका नाम, दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर पाने के लिए सबसे पहले करें ये काम

जागरण संवाददाता, अमेठी। रोशनी के पर्व दीपावली पर सरकार की ओर से करीब एक लाख 16 हजार 113 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निश्शुल्क रसोई गैस सिलिंडर रिफिल कराया जाएगा। शासन के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग पात्रों की बुकिंग करानी भी शुरू कर दी है, ताकि दीपावली तक सभी को मुफ्त भरा सिलेंडर मिल सके।

वहीं जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी ईकेवाईसी नहीं कराई है वह संबंधित गैस एजेंसी पर पहुंचकर करा लें और योजना का लाभ प्राप्त करें। शासन की ओर से उज्ज्वला योजना के तहत होली व दीपावली में लाभार्थियों को सिलेंडर देने का फरमान जारी किया गया है। जिले में 32 रसोई गैस एजेंसियां संचालित हैं। भारत, इंडेन व एचपी गैस एजेंसियों में एक लाख 16 हजार 113 उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थी हैं, जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत लाभ दिया जाता है।

अब तक 92,542 लाभार्थियों ने अपनी ईकेवाईसी करा ली है। इसके साथ ही होली के समय 87,105 लाभार्थियों ने योजना का लाभ प्राप्त किया है। केंद्र सरकार की ओर से सिलेंडर में 915.50 रुपये की निश्शुल्क रसोई गैस भरवाकर दी जाएगी। इसके लिए आयल कंपनियों ने भी पूरी तैयारी कर ली है।

हालांकि अभी तक 79.69 प्रतिशत लाभार्थियों ने अपनी ईकेवाईसी कराई है। शेष उपभोक्ताओं को ईकेवाईसी कराने के लिए कहा गया है कि वह गैस एजेंसी पर जाकर तत्काल अपनी ईकेवाईसी करा लें, जिससे उन्हें योजना का लाभ दिलाया जा सके।

दीपावली पर मिलेगी मुफ्त रिफिल जिला पूर्ति अधिकारी शशिकांत ने बताया कि शासन के निर्देश पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलिंडर बुक कराने में निश्शुल्क रसोई गैस भरवाकर दी जाएगी। इसके लिए उन्हें बुकिंग कराने के लिए कहा गया है।