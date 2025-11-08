Language
    यूपी के इस जिले में श्रमिकों के बच्चों को फ्री शिक्षा दे रही एजेंसी, बच्चों के लिए हुई योग्य शिक्षकों की नियुक्ति

    By Satish Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:47 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक एजेंसी श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है। इस उद्देश्य के लिए, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। एजेंसी का लक्ष्य गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य में सफल हो सकें और बेहतर जीवन जी सकें।

    श्रमिकों के बच्चों को फ्री शिक्षा दे रही निर्माण एजेंसी।

    संवाद सूत्र, तिलोई (अमेठी)। निर्माणाधीन स्वशासी मेडिकल कॉलेज में परिवार सहित निर्माण स्थल पर ही अस्थाई कॉलोनी में रहकर निर्माण में लगे श्रमिकों के छोटे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके बच्चों को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया है।

    इन बच्चों को पढ़ाने के लिए निर्माण एजेंसी वेंसा इंफ्रा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर के निकट ही एक अस्थाई रूप से क्लास रूम बनाया गया है। जहां इन छोटे बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। इन बच्चों के शिक्षण का पूरा खर्च वेंसा कंपनी उठा रही है।

    निर्माण एजेंसी के सुरक्षा अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि श्रमिकों की कालोनी में रहने वाले श्रमिकों के लगभग 60 बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा देने के लिए एक योग्य शिक्षक तथा बच्चों की देखरेख के लिए एक सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है।

    बच्चों को निर्माण एजेंसी द्वारा पाठ्य पुस्तक कलम, पेंसिल, स्कूल बैग तथा छोटे बच्चों का मन लगे इसके लिए टाफी, बिस्कुट तथा खेलने के लिए खिलौने आदि भी मुहैया कराए जाते हैं। श्रमिकों की कालोनी में साफ-सफाई रहे इसके लिए तीन स्वीपर की तैनाती की गई है। उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।