यूपी के इस जिले में श्रमिकों के बच्चों को फ्री शिक्षा दे रही एजेंसी, बच्चों के लिए हुई योग्य शिक्षकों की नियुक्ति

संवाद सूत्र, तिलोई (अमेठी)। निर्माणाधीन स्वशासी मेडिकल कॉलेज में परिवार सहित निर्माण स्थल पर ही अस्थाई कॉलोनी में रहकर निर्माण में लगे श्रमिकों के छोटे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके बच्चों को शिक्षित करने का जिम्मा उठाया है।

इन बच्चों को पढ़ाने के लिए निर्माण एजेंसी वेंसा इंफ्रा स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर के निकट ही एक अस्थाई रूप से क्लास रूम बनाया गया है। जहां इन छोटे बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। इन बच्चों के शिक्षण का पूरा खर्च वेंसा कंपनी उठा रही है।

निर्माण एजेंसी के सुरक्षा अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि श्रमिकों की कालोनी में रहने वाले श्रमिकों के लगभग 60 बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा देने के लिए एक योग्य शिक्षक तथा बच्चों की देखरेख के लिए एक सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है।