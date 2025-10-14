अमेठी में खाद्य विभाग के निरीक्षण में मिले एक्सपायर तेल, छापेमारी के बाद 175 टीन जब्त

संवाद सूत्र, अमेठी। खाद्य विभाग की छापेमारी में एक दुकान पर एक्सपायरी तेल मिला टीम ने मौके पर मिले 175 टीन जब्त कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। दीपावली पर्व के को लेकर मिलावटी सामान की जांच के लिए टीम की ओर से निरीक्षण किया जा रहा है इसी को लेकर टीम ने छापेमारी बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा टीम ने सोमवार दोपहर बाद शहर के गौरीगंज रोड स्थित रामा ट्रेडर्स पर छापेमारी की।

सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) सतीश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी युगल किशोर एवं श्रीकिशुन चौहान शामिल रहे। जांच के दौरान गोदाम में एक्सपायर रिफाइंड सूरजमुखी तेल के 175 टिन बरामद हुए।

प्रत्येक टिन में 15 लीटर व 13 लीटर तेल भरा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग ने कुल 2638 किलोग्राम तेल जब्त करते हुए इसकी कुल कीमत लगभग 3,69,320 आंकी है। टीम ने मौके से एक लीगल सैंपल भी संग्रहित किया है।