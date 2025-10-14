Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेठी में खाद्य विभाग के निरीक्षण में मिले एक्सपायर तेल, छापेमारी के बाद 175 टीन जब्त

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:48 PM (IST)

    अमेठी में खाद्य विभाग के निरीक्षण में एक्सपायर तेल मिला। छापेमारी के दौरान 175 टीन तेल जब्त किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जब्त तेल को जांच के लिए भेजा गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    खाद्य विभाग के निरीक्षण में एक्सपायर तेल।

    संवाद सूत्र, अमेठी। खाद्य विभाग की छापेमारी में एक दुकान पर एक्सपायरी तेल मिला टीम ने मौके पर मिले 175 टीन जब्त कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। दीपावली पर्व के को लेकर मिलावटी सामान की जांच के लिए टीम की ओर से निरीक्षण किया जा रहा है इसी को लेकर टीम ने छापेमारी बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा टीम ने सोमवार दोपहर बाद शहर के गौरीगंज रोड स्थित रामा ट्रेडर्स पर छापेमारी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय) सतीश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी युगल किशोर एवं श्रीकिशुन चौहान शामिल रहे। जांच के दौरान गोदाम में एक्सपायर रिफाइंड सूरजमुखी तेल के 175 टिन बरामद हुए।

    प्रत्येक टिन में 15 लीटर व 13 लीटर तेल भरा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग ने कुल 2638 किलोग्राम तेल जब्त करते हुए इसकी कुल कीमत लगभग 3,69,320 आंकी है। टीम ने मौके से एक लीगल सैंपल भी संग्रहित किया है।

    दीपावली जैसे त्योहारों पर उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलेभर में खाद्य पदार्थों की जांच अभियान चलाया जा रहा है। दोषी पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।