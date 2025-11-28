Bijli Bill Payment: यूपी में 1 दिसंबर से खास योजना होगी शुरू, बकाया बिजली बिल जमा करने पर मिलेगी भारी छूट

जागरण संवाददाता, अमेठी। बिजली बिल राहत योजना से लोगों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को बिजली निगम की ओर से नगर में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। जागरूकता रैली नगर के स्थित विद्युत वितरण खंड कार्यालय से निकली, जो ब्लाक होते हुए चौराहा, बाजारशुकुल मोड़ रामलीला मैदान से होते हुए कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुई। शनिवार को महोना, सत्थिन सहित अन्य पर जागरूकता रैली निकाली गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विद्युत वितरण खंड नगर के अधिशासी सीपी सिंह ने कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण ब्याज माफी योजना का प्रचार प्रसार डिवीजन स्तर, सब डिवीजन स्तर एवं उपकेंद्र पर कराया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले पाए। उन्होंने कहा कि पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को दो हजार रुपये जमा करना होगा।

एकमुश्त भुगतान के लिए पंजीकरण के बाद 30 दिन का समय मिलेगा। विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र, मीटर रीडर व आनलाइन तरीके से पंजीकरण कराया जा सकता है। सभी उपभोक्ता योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना एक दिसंबर से शुरू होगी। बताया कि बिजली के मूल बकाए में भी 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी। योजना का पहला चरण एक से 31 दिसंबर में ब्याज पर 100 प्रतिशत मूलधन में 25 प्रतिशत, दूसरा चरण एक जनवरी से 31 जनवरी में मूलधन में 20 प्रतिशत व तीसरा चरण एक फरवरी से 28 फरवरी में मूलधन में 15 प्रतिशत तक जारी रहेगा। वहीं बिजली चोरी में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस मौके पर एसडीओ अनमोल कपूर सिंह, जेई सुनील मौर्या सहित अन्य लोग मौजूद रहे।