अमेठी में 1.56 लाख बिजली बकाएदार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, ब्याज और मूलधन में मिलेगी 3.22 करोड़ की छूट

देवेंद्र सिंह परिहार, अमेठी। बिजली के बड़े बकाएदारों के लिए आज से खास दिन शुरू होने वाला है। प्रदेश सरकार ने बिजली के बड़े बकाएदारों काे बकाया बिजली बिल भुगतान करने पर सरचार्ज के साथ मूल बिजली बिल पर भी छूट प्रदान करने की घोषणा की है। आज यानि एक दिसंबर से तीन चरणों में बिजली बिल राहत योजना शुरू हो जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

योजना के तहत लाभ पाने के लिए पहले उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा। एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा के बाद इसका सीधा लाभ जिले के एक लाख 56 हजार बकाएदार उपभोक्ताओं को मिलेगा। जिन्हें सरकार की ओर से मूलधन में 25 प्रतिशत व ब्याज के तहत 3.22 करोड़ रुपये की छूट प्राप्त होगी।

योजना के तहत लाभ पाने के लिए यह योजना एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रथम चरण, एक जनवरी से 31 जनवरी तक द्वितीय चरण एवं एक फरवरी से 28 फरवरी तक तृतीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की जाएगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए दो किलोवाट तक के घरेलू एवं एक किलोवाट तक के वाणिज्य उपभोक्ताओं पात्र होंगे। योजना का लाभ पाने के लिए पहले उपभोक्ताओं को एकमुश्त दो हजार रुपये जमा करके पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद विद्युत उपभोक्ता एकमुश्त और 500 एवं 750 रुपये की मासिक किश्तों में भुगतान कर सकेंगे।

योजना के पहले चरण में 100 प्रतिशत सरचार्ज के साथ ही 25 प्रतिशत मूल बकाया, दूसरे चरण में 20 प्रतिशत मूल बकाया और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत मूल बकाया में छूट दी जाएगी। इसका लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को एक माह के अंदर भुगतान करना होगा।