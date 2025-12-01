Language
    अमेठी में 1.56 लाख बिजली बकाएदार उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, ब्याज और मूलधन में मिलेगी 3.22 करोड़ की छूट

    By Devendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    अमेठी जिले के 1.56 लाख बिजली बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू की गई योजना के तहत, उन्हें ब्याज और मूलधन में कुल 3.22 करोड़ रुपये की छूट मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें और पावर कॉरपोरेशन दोनों को लाभ होगा।

    1.56 लाख बकाएदार उपभोक्ताओं को मिलेगी ब्याज व मूलधन में 3,22 करोड़ की छूट।

    देवेंद्र सिंह परिहार, अमेठी। बिजली के बड़े बकाएदारों के लिए आज से खास दिन शुरू होने वाला है। प्रदेश सरकार ने बिजली के बड़े बकाएदारों काे बकाया बिजली बिल भुगतान करने पर सरचार्ज के साथ मूल बिजली बिल पर भी छूट प्रदान करने की घोषणा की है। आज यानि एक दिसंबर से तीन चरणों में बिजली बिल राहत योजना शुरू हो जाएगी।

    योजना के तहत लाभ पाने के लिए पहले उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा। एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा के बाद इसका सीधा लाभ जिले के एक लाख 56 हजार बकाएदार उपभोक्ताओं को मिलेगा। जिन्हें सरकार की ओर से मूलधन में 25 प्रतिशत व ब्याज के तहत 3.22 करोड़ रुपये की छूट प्राप्त होगी।

    योजना के तहत लाभ पाने के लिए यह योजना एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रथम चरण, एक जनवरी से 31 जनवरी तक द्वितीय चरण एवं एक फरवरी से 28 फरवरी तक तृतीय चरण में पंजीकृत उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की जाएगी।

    इस योजना का लाभ लेने के लिए दो किलोवाट तक के घरेलू एवं एक किलोवाट तक के वाणिज्य उपभोक्ताओं पात्र होंगे। योजना का लाभ पाने के लिए पहले उपभोक्ताओं को एकमुश्त दो हजार रुपये जमा करके पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद विद्युत उपभोक्ता एकमुश्त और 500 एवं 750 रुपये की मासिक किश्तों में भुगतान कर सकेंगे।

    योजना के पहले चरण में 100 प्रतिशत सरचार्ज के साथ ही 25 प्रतिशत मूल बकाया, दूसरे चरण में 20 प्रतिशत मूल बकाया और तीसरे चरण में 15 प्रतिशत मूल बकाया में छूट दी जाएगी। इसका लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं को एक माह के अंदर भुगतान करना होगा।

    इन बकाएदार उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

    • एक व दो किलोवाट के घरेलू बकाएदार उपभोक्ता- 1,55,103
    • एक किलोवाट के वाणिज्यिक बकाएदार उपभोक्ता- 1,000
    • मूलधन- 28839.56
    • मूलधन में 25 प्रतिशत मिलने वाली छूट- 7209.83 लाख
    • व्याज के तहत मिलने वाली छूट- 24904.83 लाख
    • मूलधन में 25 प्रतिशत व ब्याज सहित छूट- 32114.72
    • कुल उपभोक्ताओं का बकाया- 53744.39 लाख।

    जिले में उपभोक्ताओं की संख्या डिवीजनवार

    • गौरीगंज- 01,05,875
    • अमेठी- 81,018
    • तिलाेई- 80,259
    • जगदीशपुर- 71,674

    आज से एक मुश्त समाधान योजना शुरू हो जाएगी। बकाएदारों को मूल बिल में 25 से 15 प्रतिशत तक राहत के साथ ही ब्याज में भी छूट मिलेगी। बकाएदार उपभोक्ता योजना का लाभ लेने के लिए समय से पंजीकरण करा लें, जिससे उन्हें शासन की ओर से दी जा रही छूट का लाभ आसानी से प्राप्त हो सके। -अभिषेक कुमार, प्रभारी अधीक्षण अभियंता, अमेठी।