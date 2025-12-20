Language
    अमेठी में आर्केस्ट्रा बंद कराने पहुंचे डायल 112 पुलिस कर्मियों से अभद्रता, शराब के नशे में युवक गिरफ्तार

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:48 PM (IST)

    अमेठी में डायल 112 पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता करने के आरोप में एक शराबी युवक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आर्केस्ट्रा बंद कराने पहुंची थी तभी युवक न ...और पढ़ें

    आर्केस्ट्रा बंद कराने पहुंचे डायल 112 पुलिस कर्मियों से अभद्रता।

    संवाद सूत्र, अमेठी। संग्रामपुर के बोझी के पास शुक्रवार देर रात बिना अनुमति संचालित हो रहे आर्केस्ट्रा कार्यक्रम को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बन गई। तेज आवाज और अश्लील गानों के विरोध में ग्रामीणों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी।

    सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस टीम के साथ आयोजकों द्वारा अभद्रता और मारपीट की गई। जिससे मामला और गंभीर हो गया। हालांकि मामले में अभी तक किसी पक्ष से तहरीर नहीं दी गई है।

    ग्रामीणों के अनुसार देर रात तक तेज ध्वनि में अश्लील गीत बजाए जा रहे थे। इससे गांव के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को काफी परेशानी हो रही थी। कई बार समझाने के बावजूद आयोजक कार्यक्रम बंद करने को तैयार नहीं हुए। मजबूर होकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।

    डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो आयोजक पक्ष के कुछ लोग पुलिस कर्मियों से उलझते हुए हाथापाई शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ती देख डायल 112 पुलिस द्वारा संग्रामपुर थाने को सूचना दी गई।

    संग्रामपुर थाने से भारी पुलिस बल गांव पहुंची और आर्केस्ट्रा कार्यक्रम को तत्काल बंद कराया गया। पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। संग्रामपुर कोतवाल अखिलेश सिंह ने बताया कि एक युवक शराब के नशे में डायल 112 की टीम से अभद्रता कर रहा था।

    फर्स्ट मोबाइल टीम को भेजकर युवक को मौके से पकड़ लिया गया है। कार्यक्रम रात में ही बंद करवा दिया गया था। डायल 112 के सिपाहियों ने कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।