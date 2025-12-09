Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेठी में पुलिस ने बरामद किए सात करोड़ रुपये कीमत के मादक पदार्थ, 11 माह में 185 को किया गया गिरफ्तार

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:09 PM (IST)

    अमेठी में पुलिस ने सात करोड़ रुपये के मादक पदार्थ बरामद किए हैं। इस मामले में 185 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पिछले 11 महीनों में यह कार्र ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने बरामद किए सात करोड़ रुपये कीमत के मादक पदार्थ।

    पवन यादव, अमेठी। नशा के काराेबार पर जिले की पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। बीते 11 माह में नशा के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कार्रवाई के साथ ही बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। वहीं 185 व्यक्तियों को गिरफ्तार तथा 17 पर हिस्ट्रीशीट की कार्रवाई हुई है। नशा के कारोबार पर अंकुश लगाने की यह पुलिस की बड़ी कार्रवाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कम उम्र के बच्चे स्मैक, गांजा, चरस आदि नशा के लती होते जा रहे हैं। नशा के लती होने पर वह समाज में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। मादक पदार्थ को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस ने मुहिम छेड़ रखी है।

    संगठित मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यक्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिससे युवा पीढ़ी को नशा से बजाया जा सके। पुलिस की ओर से एक जनवरी से 30 नवंबर तक चलाए गए सघन अभियान के दौरान मादक पदार्थ के कुल 173 मामले दर्ज कर 185 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

    जबकि आठ पर गैंगस्टर एक्ट, एक पर पिट एनडीपीएस एक्ट व 17 पर हिस्ट्रीशीट की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने संगठित होकर मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई कर एक करोड़ 14 लाख 13 हजार रुपये की अवैध संपत्ति को भी जब्त किया है। नशा के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सख्ती से चेकिंग अभियान लगातार चला रही है।

    एक नजर में बरामद मादक पदार्थ

    मादक पदार्थ मात्रा (किलोग्राम में) अनुमानित बाजार कीमत
    स्मैक (हेरोइन) 6.954 किग्रा ₹ 1,95,40,000
    गांजा 120.940 किग्रा ₹ 30,23,500
    मारफीन 0.155 किग्रा ₹ 77,500
    चरस 0.112 किग्रा ₹ 11,200
    डोडा/पोस्त 200 किग्रा ₹ 20,00,000

    क्या कहते हैं अधिकारी

    जिला को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। संगठित रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले व्यक्तियों पर पैनी नजर है। ऐसे लोगों पर गैगेस्टर एक्ट व कुर्की की कार्रवाई भी हो रही है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। -अपर्णा रजत कौशिक, एसपी अमेठी।