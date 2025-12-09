अमेठी में पुलिस ने बरामद किए सात करोड़ रुपये कीमत के मादक पदार्थ, 11 माह में 185 को किया गया गिरफ्तार

पवन यादव, अमेठी। नशा के काराेबार पर जिले की पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। बीते 11 माह में नशा के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कार्रवाई के साथ ही बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। वहीं 185 व्यक्तियों को गिरफ्तार तथा 17 पर हिस्ट्रीशीट की कार्रवाई हुई है। नशा के कारोबार पर अंकुश लगाने की यह पुलिस की बड़ी कार्रवाई है।

कम उम्र के बच्चे स्मैक, गांजा, चरस आदि नशा के लती होते जा रहे हैं। नशा के लती होने पर वह समाज में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। मादक पदार्थ को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस ने मुहिम छेड़ रखी है।

संगठित मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यक्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिससे युवा पीढ़ी को नशा से बजाया जा सके। पुलिस की ओर से एक जनवरी से 30 नवंबर तक चलाए गए सघन अभियान के दौरान मादक पदार्थ के कुल 173 मामले दर्ज कर 185 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

जबकि आठ पर गैंगस्टर एक्ट, एक पर पिट एनडीपीएस एक्ट व 17 पर हिस्ट्रीशीट की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने संगठित होकर मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई कर एक करोड़ 14 लाख 13 हजार रुपये की अवैध संपत्ति को भी जब्त किया है। नशा के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस सख्ती से चेकिंग अभियान लगातार चला रही है।