यूपी के इस जिले में सामने आए डेंगू के 3 नए मामले, एक परिवार के 2 सदस्य मिले पॉजिटिव

अमेठी में डेंगू के तीन नए मामले सामने आए हैं जिनमें एक ही परिवार के दो सदस्य शामिल हैं। जिला अस्पताल में बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। चिकित्सकों ने तुरंत जांच और उपचार शुरू कर दिया है और मरीजों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

जागरण संवाददाता, अमेठी। एक ही घर के दो सदस्य समेत तीन लोगों की कार्ड जांच में डेंगू होने की पुष्टि हुई है। चिकित्सकों की निगरानी से सभी का उपचार शुरू किया गया है। वहीं एलाइजा जांच के लिए नमूना एकत्र किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला अस्पताल की ओपीडी में शुक्रवार को 1010 नए मरीजों ने पंजीकरण कराया। इनमें 515 लोग बुखार से पीड़ित मिले। मलेरिया, टायफाइय व डेंगू के संभावित लक्षण दिखने पर चिकित्सकों ने खून की जांच कराने की सलाह दी। जिला अस्पताल की प्रयोगशाला में कुल 221 मरीजों के जांच के लिए सैंपल लिया गया। इनमें 88 का विडाल, 65 का मलेरिया व सात मरीजों में डेंगू की जांच की गई। कार्ड की जांच में गौरीगंज के सराय भागमानी गांव निवासी एक ही परिवार के दो सदस्य डेंगू पाजिटिव पाए गए।

जबकि दरखा गोसाईगंज में निवासी एक व्यक्ति में डेंगू के संभावित लक्षण मिले। सभी को उपचार चिकित्सकों की निगरानी में शुरू कर दिया गया है। वहीं डेंगू की पुष्टि के लिए एलाइजा जांच के लिए नमूना एकत्र किया गया है।