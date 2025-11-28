Language
    अमेठी में जालसाजों ने किराना व्यवसायी को ठगा, बैंक खाते से निकाले 34 लाख रुपये

    By Pawan Kumar Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:38 PM (IST)

    अमेठी में साइबर ठगों ने एक किराना व्यवसायी के खाते से 34.5 लाख रुपये निकाल लिए। व्यापारी ने गूगल से कस्टमर केयर नंबर खोजा था, जहाँ ठगों ने उसे ऐप डाउनलोड करवाकर ठगी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और खाते को फ्रीज कर दिया है।

    जागरण संवाददाता, अमेठी। साइबर ठगों ने किराना के थोक व्यवसायी को निशाना बनाते हुए उनके बैंक खाता से साढ़े 34 लाख रुपये निकाल लिए। दो दिन बाद जब व्यापारी बैंक पहुंचा, तो साइबर ठगी होने की जानकारी हुई।

    पीड़ित ने तत्काल टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराते हुए साइबर क्राइम थाना में तहरीर दी। हालांकि पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है।

    गौरीगंज के वार्ड नंबर 16 सब्जी मंडी निवासी अमर कुमार चौरसिया की जीजीआइसी तिराहा पर पीहू ट्रेडर्स के नाम से किराना की दुकान संचालित है। प्रतिष्ठान के नाम से आइसीआइसीआइ बैंक में चालू खाता संचालित है। वह बीती 15 नवंबर को ट्रांजेक्शन खाता बदलने के उद्देश्य से गूगल पर कस्टर केयर नंबर तलाश रहे थे।

    प्रदर्शित मोबाइल नंबर पर फोन किया, तो रिसीव करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को बैंक का अधिकारी बताया। उक्त व्यक्ति ने उस दौरान सिस्टम अपडेट होने के चलते समस्या आने की बात कही। उसने एक मोबाइल के प्ले स्टोर से पुश बुलेट नाम के एप को डाउनलोड करने के लिए पीड़ित से कहा।

    एप डाउनलोड होने के बाद एम्पलाई आईडी दर्ज की। इसके बाद साइबर ठग ने पासवर्ड बदलने की बात कहते हुए फोन काट दिया। ट्रांजेक्शन पासवर्ड बदलने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। 17 नवंबर को बैंक शाखा पहुंचा, तो साढ़े 34 लाख रुपये की ठगी होने की जानकारी मिली। साइबर ठगों ने 150 अलग-अलग बैंक खाता में भेजने की जानकारी हुई। पीड़ित ने साइबर थाना में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    प्रकरण संज्ञान में है। विभिन्न बैंक खातों में भेजे गए रुपये को फ्रीज करा दिया गया है। आगे की कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
    राजेश कुमार, प्रभारी निरीक्षक, साइबर थाना 