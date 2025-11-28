बृजभूषण बोले- राहुल गांधी जैसे विपक्ष नेता देश का दुर्भाग्य, 2029 में चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा

जागरण संवाददाता, अमेठी। शहर में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि के आवास के समीप बने हेलीपैड पर शुक्रवार की दोपहर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकाप्टर लैंड हुआ। इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के पुत्र व पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। पूर्व सांसद ने कहा कि मैं साधु नहीं राजनैतिक व्यक्ति हूं। एसआइआर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि मुसलमान से ज्यादा हिंदुओं की संख्या निकल कर आएगी। लगभग 10 करोड़ वोट घटेगा।

कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता हैं। कभी मिलेंगे तो उनसे हाथ जोड़ कर कहूंगा की बहुत मुद्दा है, लेकिन बिना मतलब की बात करते है। आगामी 2029 में चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा की हम राजनैतिक व्यक्ति हैं, साधु नहीं है। समय आने पर बता देंगे की कहा से चुनाव लड़ेंगे।