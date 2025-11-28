बृजभूषण बोले- राहुल गांधी जैसे विपक्ष नेता देश का दुर्भाग्य, 2029 में चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा
अमेठी में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जिला पंचायत अध्यक्ष के आवास पर पहुंचकर उनके परिवार को आशीर्वाद दिया। उन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष का दुर्भाग्य बताते हुए एसआईआर मुद्दे पर निशाना साधा और कहा कि इससे हिंदुओं के वोट अधिक घटेंगे। उन्होंने 2029 में चुनाव लड़ने की बात कही और एसआईआर को वोटर लिस्ट सुधारने का अच्छा कदम बताया।
जागरण संवाददाता, अमेठी। शहर में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि के आवास के समीप बने हेलीपैड पर शुक्रवार की दोपहर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का हेलीकाप्टर लैंड हुआ।
इसके बाद उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के पुत्र व पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया। पूर्व सांसद ने कहा कि मैं साधु नहीं राजनैतिक व्यक्ति हूं। एसआइआर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि मुसलमान से ज्यादा हिंदुओं की संख्या निकल कर आएगी। लगभग 10 करोड़ वोट घटेगा।
कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता हैं। कभी मिलेंगे तो उनसे हाथ जोड़ कर कहूंगा की बहुत मुद्दा है, लेकिन बिना मतलब की बात करते है। आगामी 2029 में चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा की हम राजनैतिक व्यक्ति हैं, साधु नहीं है। समय आने पर बता देंगे की कहा से चुनाव लड़ेंगे।
बताया कि एसआइआर एक अच्छा काम है। इससे दो जगह वोट देने वाले का नाम कटेगा और एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट तैयार होगी। सब समझ रहे हैं, लेकिन विपक्ष नहीं समझ रहा है। राजेश को बड़ा आदमी और कर्मयोगी बताया। इनके कार्य से प्रभावित हूं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अपने परिवारजन के लोगों के साथ उनका स्वागत किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।