यूपी में BLO को डिजिटाइज्ड मतदाताओं की शत-प्रतिशत मैपिंग करने के निर्देश, गणना फॉर्म भरने में आई तेजी

संवाद सूत्र, कमरौली (अमेठी)। एसआईआर का कार्य तहसील में शत-प्रतिशत गणना प्रपत्र भरने को लेकर अधिकारी गांव गांव भ्रमण कर रहे है। संबंधित बीएलओ, सुपरवाइजर को जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराए जाने एवं मैपिंग कराए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जिसको लेकर एसडीएम ने निरीक्षण कर डिजिटाइज्ड मतदाताओं की शत प्रतिशत मैपिंग करने के बीएलओ को निर्देश दिए।

कठौरा के बूथ संख्या 145 में 1131 मतदाताओं के सापेक्ष 928 मतदाताओं को डिजिटाइजेशन कराने का कार्य हो चुका है। यहां पर 76 मतदाता मृतक एवं शिफ्टेड की श्रेणी में हैं। यहां पर 126 मतदाताओं का गणना प्रपत्र शेष है, जिसे पूरा पूरा करने के लिए बीएलओ शांति देवी घर घर संपर्क करने का कार्य कर रही है।

बूथ संख्या 146 में 1137 मतदाताओं के सापेक्ष 807 मतदाताओं का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। 119 मतदाता शिफ्टेड एवं मृतक की श्रेणी में पाए गए हैं। शेष 211 मतदाताओं का गणना प्रपत्र प्राप्त करने के लिए डोर टू डोर संपर्क कर रही हैं।