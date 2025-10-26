अमेठी में दो बाइकों की टक्कर में पिता समेत दो की दर्दनाक मौत, बेटियों की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, जगदीशपुर (अमेठी)। रायबरेली-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर उमरवल गांव के निकट शनिवार देर शाम दो बाइकों की भिड़ंत हो गई। जिसमें बाइक सवार पिता समेत दो की मौत हो गई। वहीं, पिता के साथ मामा के घर जा रही दो सगी बहने गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। जिन्हें लखनऊ स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। देर शाम घटित हुई हृदयविदारक घटना ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया। दुर्घटना में जान गंवाने वाले परिवारजन का रो रो कर बुरा हाल है।

मोहनगंज के पूरे कोहली मजरे चिलूली निवासी पवन मिश्रा उर्फ देवाशीष बाइक से अपनी दो बेटियों को लेकर जगदीशपुर के गाजनपुर दुवरिया स्थित ससुराल जा रहे थे। रास्ते में शंकरगंज पुलिस चौकी के आगे उमरवल गांव के पास जगदीशपुर की तरफ से आ रही बाइक की आमने सामने भिडंत हो गई।

घटना में पूरे धरकारन मजरे मेढउना निवासी द्वारिका प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पवन को ट्रामा सेंटर जगदीशपुर ले जाया गया। दुर्घटना में घायल पवन की दोनो बेटियों संध्या और शालिनी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लोधवरिया में भर्ती कराया गया।

ट्रामा सेंटर जगदीशपुर में भर्ती पवन मिश्रा की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सक ने लखनऊ रेफर कर दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही पवन मिश्रा ने दम तोड़ दिया। दुर्घटना में घायल छोटी पुत्री शालिनी की हालत नाजुक बताई जा रही है। चिकित्सक ने उसे भी इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया है।